Mafia Remake: Game Director des Originals "erwartet nicht viel davon"

Gestern hat 2K die Mafia Trilogy mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Die Trilogy wird neben Definitive Editions von Mafia 2 (im Test, Note 9.0) und Mafia 3 (im Test, Note 7.5) wohl ein Remake des Erstlings enthalten, das ebenfalls Mafia - Definitive Edition heißt (Mafia-1-Remake im August).

Nun hat sich auf Twitter Daniel Vávra zu Wort gemeldet. In der jüngeren Vergangenheit war Vávra als Gründer der Warhorse Studios in Prag im Rampenlicht, wo er auch als Creative Director für Kingdom Come - Deliverance (im Test, Note 8.0) fungierte. Vávra hatte beim 2002 erschienenen originalen Mafia ebenfalls den Hut als Creative Director sowie als Writer auf.

Vávra stellt mit säuerlichem Ton klar, dass er in keiner Weise am Remake beteiligt ist:

Da mich jeder den ganzen Tag deswegen fragt – ich habe nicht daran gearbeitet. Ich erwarte nicht viel davon. Niemand hat mir irgendetwas darüber gesagt. Ich weiß gar nichts darüber. Niemand hat mir dafür Geld gegeben. Meine Beteiligung liegt bei 0. Ich habe nur das Original geschrieben und Regie geführt.

Auch am zweiten Mafia arbeitete Vávra als Writer und Game Designer mit, bevor er das damals in 2K Czech unfirmierte Studio verließ. Später löste Publisher 2K den Prager Standort von 2K Czech auf und legte den Standort in Brünn 2017 mit dem kalifornischen Studio Hangar 13 zusammen. Weitere Infos zur Mafia Trilogy wird 2K am 19. Mai bekannt geben.