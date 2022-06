PC Xbox X PS5

In unserem Noten-Vergleich zu F1 22 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: F1 22

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht
Computer Bild Spiele - Nicht getestet*
GameStar 87

v. 100 F1 22 begeistert mit neuen Autos und perfekter Formel-1-Atmosphäre, das Fahrverhalten könnte aber noch Feinjustierung vertragen. (Vollständiger Test hinter Paywall)
GIGA - Nicht getestet*
PC Games / Videogameszone.de

Videogameszone.de

7

Durch die Regeländerungen zur aktuellen Saison habe ich mir von F1 22 deutlich mehr erhofft. F1 Life und Supercars sind nette Ideen, mehr nicht. Obwohl der Storymodus im letzten Jahr einige Fremdscham-Momente mit sich brachte, wäre mir eine Fortsetzung lieber gewesen als ein paar schicke Flitzer und ein Spieler-Hub, bei dem ich mir ernsthaft Gedanken mache, ob die Mikrotransaktionen in Zukunft nicht Überhand nehmen.
Spieletipps - Nicht getestet*
GamersGlobal 8.5

v.10 Codemasters' Formel-1-Simulation bleibt einer der besten Vertreter des Genres überhaupt. Auf dem Asphalt selbst halten die Briten mit F1 22 das hohe Niveau. Dennoch ist der neue Serienteil ein kleiner Rückschritt. Auch wenn Neuerungen wie die Supercar-Wettbewerbe oder F1 Life ein wenig frischen Wind bringen, sind sie kein gleichwertiger Ersatz für den fehlenden Story-Modus.

Durchschnittswertung 8.1 *Zuletzt überprüft: 28.06.2022, 10:40 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.