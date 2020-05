Schnäppchen KW 20/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC XOne PS4 iOS Android

Wie üblich präsentieren wir euch zum Wochenende wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Das Highlight diese Woche gibt es mit dem Open-World-Actiontitel Grand Theft Auto 5 (im GG-Test mit Note 10) im Epic Games Store, wobei ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung in eurem Epic-Games-Account sowie zum Spielen einen Account für den Rockstar Games Social Club benötigt. Humble verschenkt aktuell den 2D-Platformer-Tower-Defense-Mix Aegis Defenders (GG-Userwertung: 7.2). Lego-Fans können sich über The Lego Ninjago Movie Videogame (GG-Userwertung: 6.5) freuen, das ihr euch für PC, Xbox One und PS4 (aktuell nur mit US-PSN-Account) gratis sichern könnt. Kostenlosen DLC-Nachschub bekommt ihr für Crusader Kings 2 und Prison Architect. Von Ubisoft gibt es diesmal zwar kein richtiges Spiel aber mit den Assassin's-Creed-Discovery-Touren Das antike Ägypten sowie Antikes Griechenland virtuelle historischen Lehrstunden.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem).

Kostenlose Spiele

Aegis Defenders (PC): Humble

(PC): Humble Assassin's Creed - Antikes Griechenland - Discovery Tour (PC): Ubisoft

(PC): Ubisoft Assassin's Creed - Das antike Ägypten - Discovery Tour (PC): Ubisoft

(PC): Ubisoft Construct - Escape the System (PC): Indiegala

(PC): Indiegala Crusader Kings 2: Horse Lords (PC): Steam

(PC): Steam Doodle Devil (PC): Indiegala

(PC): Indiegala Four Kings One War (PC, Mac, VR): Steam (ab 16. Mai)

(PC, Mac, VR): Steam (ab 16. Mai) Google Stadia Pro (Zweimonats-Abo): Google

Grand Theft Auto 5 (PC): Epic Games Store

(PC): Epic Games Store Prison Architect: Cleared For Transfer (PC): Steam

(PC): Steam The Lego Ninjago Movie Videogame (Xbox One, PS4, PC): Xbox / US-PSN / Steam (ab 15 Uhr)

Kostenlose Spiele-Apps

2048 : Android

: Android Distraint : iOS

: iOS Hitman Sniper : Android

: Android Laserbreak 2 : Android

: Android Lootbox RPG: Android / iOS

Aktuell kostenlos spielbar

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.