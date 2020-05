GG-Rückblick KW 19/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Snowrunner ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 19: Rückblick von Sonntag, 3. Mai, bis Samstag, 9. Mai 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Nachdem die GDC-Doku vor Kurzem veröffentlicht worden war, folgten am Sonntag vor einer Woche mehrere Einzelvideos. Stichwort Bewegtbilder: Passend zum kommenden Assassin's Creed-Titel veröffentlichten wir einen Rückblick auf die Serie, hinzu kommen weitere Folgen unserer beiden aktuellen Let's Plays zu Total War - Warhammer 2 und Sekiro - Shadows Die Twice. Getestet haben wir Snowrunner, mit dem jüngsten Premium-Magazin erhaltet ihr wie üblich Einblicke hinter die (Redaktions-)Kulissen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Nicht nur die Redaktion hat zahlreiche Inhalte erstellt, auch die News-Autoren und -Autorinnen haben in der vergangenen Woche viele Meldungen verfasst. Unter anderem gehören dazu Infos zum kürzlich angekündigten Assassin's Creed Valhalla, die Ankündigung eines Tim und Struppi-Spiels oder der Story-Trailer zu The Last of Us - Part 2. Ebenfalls interessiert haben euch die News über einen inoffiziellen PC-Port von Super Mario 64 oder die ersten Screenshots zu Der Herr der Ringe - Gollum. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 10. Mai (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Im Verlauf der vergangenen Tage gab es viel von der Community zu lesen. Angefangen bei zwei User-Artikeln und einem Spiele-Check über die aktuelle „Das spielen unsere User“-Galerie bis hin zu den Lesetipps zum Wochenende sowie den Steam-Topsellern und den Spiele-Schnäppchen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Sekiro: Multiplayer-Mod Sekiro Online veröffentlicht

In Form einer Mod könnt ihr Sekiro - Shadows Die Twice nun nicht mehr „nur“ im Singleplayer spielen, sondern auch online gegen andere Spieler. Auch kooperative Spielerfahrungen sind auf diese Weise möglich, insgesamt können bis zu sechs Kämpfer gleichzeitig in einer Partie unterwegs sein.

» ... empfindet leichten Fremdscham bei den FF7-Dialogen «

— Pat Stone am 8. Mai 2020

❺ ⚊ KW 19/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor etwa fünf Jahren fragten wir euch, wie lang Spiele für euch sein müssen – das Ergebnis könnt ihr im verlinkten Beitrag nachlesen. Sowohl ein Test als auch eine Stunde der Kritiker sind seinerzeit für Wolfenstein - The Old Blood erschienen, und auch an die DU-Galerie 4/2015 sei erinnert:

