F1 22 bekommt erstmals original Soundtrack

In gut einer Woche wird mit F1 22 die neue Formel 1 Referenz im Videospielbereich erscheinen. Dieses Mal hat sich EA, seit Februar letzten Jahres neuer Eigentümer des Franchise, etwas einfallen lassen. Das Rennspiel von Codemasters wird erstmals in der Serien-Geschichte einen original Soundtrack zum Release erhalten.

Künstler wie beispielweise Charli XCX, Meduza, Diplo oder Jacknife & The Bloody Beetroots und BRUX ft. Kimbra werden Teil der 33 Tracks umfassenden Playlist sein. Versprochen wird ein "rasanter", global angelegter Soundtrack quer durch das Electric-Dance-Genre aufgeteilt in Kategorien wie Pace, Mechanical, Spirit und Fan, die euch das "F1-Feeling von den Stränden Miamis bis in die engen Straßenschluchten von Monte Carlo" vermitteln sollen. Die Liste wird wöchentliche Updates erhalten. Außerdem werden gefeaturerte Stars, wie beispielsweise Mabel, Hot Chip oder Two Door Cinema Club selbst kuratierte Playlists für F1 22 beisteuern.

Steve Schnur, President of Music bei EA dazu:

Wir wollten, dass der allererste EA SPORTS F1-Soundtrack den Rausch, den Spieler an der Spitze des Motorsports erleben können, noch verstärkt. Die 33 Künstler:innen aus 13 Nationen repräsentieren die entscheidenden Talente der elektronischen Musik, spiegeln die neue Ära der Formel 1 wider und liefern einen Soundtrack, der durch die Vielfalt, Geschwindigkeit und Unvorhersehbarkeit der unvergleichlichen Kollaborationen durch die Kurven beschleunigt.

Die Playlist könnt ihr bereits auf Spotify, Apple Music und Deezer anhören.