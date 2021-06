F1 2021 Preview+

Teaser Auch im Jahr der Übernahme durch EA erscheint Codemasters' F1-Simulation für PC und Konsole. Neu im Gepäck: ein Storymodus, eine Zwei-Spieler-Karriere und erstmals Next-Gen-Fassungen. Doch: wird es auch gut?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

F1 2021 ab 12,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nicht einmal sechs Wochen müssen sich Freunde von Codemasters' Formel-1-Simulation noch auf die diesjährige Ausgabe gedulden.bringt im ersten Serienteil seit der 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme durch Publisher Electronic Arts gleich mehrere große Neuerungen mit und fasst auch im Detail zahlreiche Aspekte des Rennspiels an, die es noch besser machen sollen als den sehr guten Vorgänger F1 2020 (im Test: Note 9.0 ): Das beginnt beim neuen Story-Modus, geht über eine neue Option beim erstellen einer Saison, bei der ihr die Ergebnisse realer Grand-Prix-Rennen importiert, bis hin zu mehr Anpassungsmöglichkeiten für euren Fahrer.Ich habe die Gelegenheit genutzt, die PC-Version vorab ausführlich anzuspielen. Was sich auf und abseits des Asphalts tut, welche Fragen noch offen bleiben und ob ihr den Veröffentlichungstermin am 13. Juli 2021 wenigstens schon mal rot im Kalender anstreichen solltet, erfahrt ihr in diesem Artikel sowie im oben eingebetteten Preview-Video.Dazu noch als Info: Die Spielszenen stammen ausnahmslos von Codemasters selbst. Das Herstellermaterial bietet eine Auflösung von 3K (2560x1440) und eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde. Das auch für die PS5 und Xbox Series X|S angekündigte Raytracing hat Codemasters bei den bereitgestellten Spielszenen jedoch nicht aktiviert.