Civilization 6: New Frontier Pass angekündigt

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Civilization 6 ab 18,89 € bei Amazon.de kaufen.

Heute haben Publisher 2K und Entwickler Firaxis sechs DLCs für Civilization 6 (im Test, Note 7.0) vorgestellt, die als Paket im New Frontier Pass angeboten werden. Die DLCs werden neue Zivilisationen, Staatsoberhäupter, Spielmodi und mehr Inhalte einführen.

Der New Frontier Pass ist ab 21. Mai 2020 zum Preis von 39,99 US-Dollar verfügbar (und damit vermutlich hierzulande zum selben Preis in Euro). Ab Mai werden auch im zweimonatlichen Rhythmus folgende DLC-Pakete erscheinen:

Im Mai das Paket Maya- und Großkolumbien mit zwei Zivilisationen, zwei Anführern, Apokalpyse-Spielmodus, neue Stadtstaaten und Ressourcen.

Im Juli das Äthiopien-Paket mit einer Zivilisation, einem Anführer, Geheimgesellschafts-Modus, neuen Bezirken und Infrastrukturen.

Über die Pakete 3-6 von September 2020 bis März 2021 ist nur bekannt, dass sie ebenfalls neue Zivilisationen, Anführer und Spielmodis neben weiteren Inhalten umfassen

Zudem erhalten Besitzer des New Frontier Pass die Anführer Teddy Roosevelt und Katharina von Medici in besonderen Variationen. Einige Inhalte des New Frontier Pass setzen aber die Erweiterungen Rise and Fall (im Test, Note 6.5) und/oder Gathering Storm (im Test, Note 7.0) voraus. Daneben soll es weitere Updates wie neue Karten, Szenarien, Balance-Anpassungen und mehr kostenlos für alle Spieler geben. Im Trailer unter diesen Zeilen stellt euch das Entwickler-Team von Firaxis den New Frontier Pass vor – zeigt aber kaum etwas davon.