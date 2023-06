Story oder F1 World

Es läuft nicht alles glatt. Aiden Jackson hat mit Andreo Konner Diskussionsbedarf.

E-Mails lesen und telefonieren

Mein F1 World Auto und dessen Team darf ich in in acht Kategorien verbessern.

F1 World statt F1 Live

Auf der Strecke hat sich einiges zum Guten gewendet: Handling und KI sind deutlich besser als beim Vorgänger.

Altgediente Grafikengine, dafür Kameravielfalt

Hart in die Bande eingeschlagen. Jetzt hilft nur die Sofortwiederholung oder ein Neustart.

Verbesserte, weniger rabiate KI

Ob es wirklich sinnvoll ist, auch Safety Cars und Supercars fahren zu dürfen?

Mein Fazit

Rennspiel

Für Einsteiger bis Profis

Einzel- und Mehrspielermodi

Preis: 69,99 Euro

In einem Satz: F1 23 bringt dringend notwendige Änderungen bei KI-Fahrern und Fahrverhalten, benötigt aber noch ein paar Patches für den letzten Feinschliff.

Einfach nur Runden in Bestzeit abspulen? Wie langweilig! Codemasters' Rennsimulationsetzt den Story-Modus, der bisher zwei Teile bekommen hatte, fort. Im offiziellen Videospiel zur Formel-1-Saison 2023 wird die Geschichte des Teams Konnersport Butler Global Racing mit Aiden Jackson, Devon Butler und, neu, Callie Meyers erzählt. Anders als insteht damit kein reales Team zur Auswahl. Codemasters bedient sich beim Stil und der Story bei der bekannten F1-Netflix-Doku und Ereignissen der realen Rennsportserie.Im Storymodus bekommen wir in geskripteten Rennen Zielvorgaben und müssen beispielsweise bis Runde 9 einen bestimmten Fahrer überholen. Beim Scheitern hilft nur der Neustart. Render-Videos, Gespräche, E-Mails und Telefonate treiben die Handlung und ihre Konflikte voran. Allerdings sind die TV-Kommentare nach den Rennen oft nur für das Mindestziel der Mission eingesprochen, gewinnt der Spieler wider Erwarten das ganze Rennen, wird trotzdem vom Mittelfeld-Platz gesprochen.Zwischen den Rennen lesen wir Nachrichten sowie E-Mails gelesen und führen Telefonate sowie Interviews. Interviews und Entscheidungen wirken sich auf unseren Ruhm und den Tech-Level des Teams aus. Damit werden zukünftige Antwortmöglichkeiten freigeschaltet. Einige Antworten verändern auch die Bonus-Ziele im nächsten Rennen, was mitunter dazu führt, dass sie sehr schwer erreichbar sind.In der Story-Kampagne stehen nur drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, im Gegensatz dazu kann die KI-Stärke außerhalb der Story in 110 Stufen eingestellt werden. Die mittlere Stufe konnte ich im Story-Modus bei einer sonst üblichen KI-Schwierigkeit von 60-70 fast immer auf Anhieb bezwingen. Über das Auto-Setup braucht sich der Spieler im Story-Modus kaum Gedanken machen, nur in den wenigsten der 17 Kapiteln lässt sich überhaupt an der Konfiguration herumspielen. Das Spiel trickst außerdem kräftig, beispielsweise durch immer ideale Reifentemperaturen.Wer lieber freier schalten und walten will, für den ist der Modus F1 World gedacht, der den F1 Live Modus aus dem Vorgänger ersetzt. Ich besitze darin ein Spieler-Auto, das ich nebst dem zugehörigen vierköpfigen Team durch gesammelte Erfahrung verbessern darf. Es stehen wöchentliche Events, Rennen im Einzel- und Mehrspieler-Modus und so wichtige Dinge wie meine Montur oder Deko-Skins für einen Aufenthaltsraum zur Verfügung.Ebenfalls unter dem Hauptmenü-Punkt F1 World verstecken sich die Modi Zeitfahren und GrandPrix sowie der Ranglisten-Mehrspielermodus. Und siehe da: In GrandPrix können auch simple Meisterschaften ohne Drumherum mit eigenen Vorgaben erstellt werden. In der Garage werten wir unseren Rennwagen auf, im Showroom bestaunen wir Supercars sowie die F1- und F2-Boliden, zusätzliche Informationen (in Ton und Text) inklusive. Die Supercars kann ich im Zeitfahren selber steuern, allerdings macht mir deren (relativ zu den F1-Boliden) träges Fahrverhalten kaum Spaß.Als weitere Modi sind MyTeam und Fahrerkarriere auswählbar. Die Fahrerkarriere kann auch mit zwei Spielern gestartet werden, wahlweise im gleichen Team oder als Rivalen. Der lokale Mehrspieler-Part enthält neben einem Splitscreen sogar einen LAN-Modus, was im Jahr 2023 schon als retro bezeichnet werden darf. Im Store warten EP-Booster, virtuelle Bekleidung und vieles mehr auf echtes Geld, immerhin unaufdringlich implementiert.Die Grafikengine ist seit F1 2015 im Einsatz, ihr Auftritt in F1 23 soll der letzte sein. Immerhin sind die Grafik-Einstellungen vielfältig, inklusive RayTracing, DLSS mit FrameGeneration und FSR. Ein wenig angestaubt wirkt die Umgebung dennoch. Außerdem sorgte bei mir Nvidia Reflex für Probleme: Wenn es mit "Boost" aktiviert ist, läuft das Spiel größtenteils katastrophal schlecht. Auf meinem PC mit 5800X3D, RTX 3080 Ti und 32 GB RAM fallen die minimalen FPS immer wieder in den Bereich von 30 FPS, womit das Spiel für mich nicht mehr spielbar ist. Aktiviere ich Nvidia Reflex ohne Boost, stabilisiert sich die Bildrate; in Ultra- und Hoch-Settings steigert sich die durchschnittliche Bildrate dann um rund 60 Frames respektive 200 Prozent.Die Kamera bietet viele Perspektiven und Einstellungsmöglichkeiten. In der Cockpit-Perspektive lassen sich einzelne Elemente ausblenden. Das Force-Feedback am Lenkrad (ausprobiert auf Fanatec CSL DD) verdeutlicht Unebenheiten, blockierende Räder oder Crashes. Es fühlt sich bei schnellen und langsamen Richtungswechseln gut an, wenngleich es stärkere Intensitätsausschläge beim Krafteinsatz geben könnte. F1 23 ist aber auch gut via Gamepad spielbar.Die teilweise überwältigenden Untermenüs, Funktionen, Extra-Bildschirme und Anzeigen werden glücklicherweise immer mit Tutorials, Erklärungen und Hinweisen eingeführt. Für Einsteiger bietet F1 23 zudem eine ganze Palette an Fahrhilfen und anderen Unterstützungsfunktionen: Bremshilfe, Lenkhilfe, ABS, TC, Ideallinie und die bereits erwähnten 110 KI-Stufen. Dazu gibt es automatisches Schalten und unterstütztes DRS, ERS, Starts, Boxenstopps und Safety-Car-Phasen. Die Boxenstopps und Safety-Car-Phasen bieten die Auswahl zwischen "immersiv" und TV-Übertragung.Im Vorgänger F1 22 ging die KI ziemlich rabiat zur Sache. Das Verhalten war sehr unrealistisch, denn es kam weit häufiger als in der Realität es zu Karosseriekontakten und Crashes. Die KI fuhr ihre Linie, egal ob im Kurveninneren bereits ein Auto war. Glücklicherweise hat Codemasters dieses Verhalten weitestgehend abgestellt. Die KI-Fahrer lassen Platz, stecken zurück und versuchen fair zu überholen.Das Schadensmodell verzeiht in den niedrigen Einstellungen kleinere Berührungen und kann auf Wunsch ganz deaktiviert oder auf Simulations-Schaden gestellt werden. Das Schadensmodell ist relativ übersichtlich, dennoch wirken sich Schäden an den Seitenkästen, dem Frontflügel und Unterboden aufs Fahrverhalten und auf die Haltbarkeit der Komponenten aus. Man kann auch durch technische Defekte ausscheiden.Neben dem Safety-Car gibt es jetzt auch Rote Flaggen. Vor dem stehenden Neustart kann die Reifenstrategie geändert werden. Leider führt der neue Modus aktuell zu einer fehlerhaften Endwertung, ihr solltet ihn bis zu einer Korrektur per Patch deaktiviert lassen.Das oft kritisierte, unberechenbare Handling-Modell der Autos hat Codemasters großflächig überarbeitet. Im Vorgänger kam es immer wieder vor, dass die Kraftübertragung an der Hinterachse unberechenbar war, sodass trotz optimaler Bedingungen das Heck ausbrach. Ein Dreher, der nicht abgefangen werden konnte, war die Folge. Der Spieler konnte sich nur per Sofortwiederholung oder Traktionskontrolle behelfen. Die Kraftabgabe ist in F1 23 deutlich nachvollziehbarer geworden. Insgesamt ist das Grip-Niveau eher auf einem Level, wie man es für einen Formel-1-Wagen erwarten würde. Ausbrechende Hinterteile können also nun deutlich besser verhindert oder abgefangen werden.In den letzten Jahren fehlten bei Release gerne Inhalte oder nervten Bugs. Die neuen Kurse in Las Vegas und Katar sind bei F1 23 sofort verfügbar. Weiterhin bleiben der Frankreich-, China- und Portugal-GP erhalten. Allerdings gibt es auch Probleme: Der 22. Fahrer wird in der Startaufstellung immer falsch bezeichnet. Die elfte Garage in Monaco kann nicht ohne Frontflügelschaden verlassen werden, dem Spieler bleibt also nichts anderes übrig als im MyTeam-Modus eine fliegende Runde auszuwählen. Dazu kommen Performance-Einbrüche bei Nachtrennen und die erwähnten Probleme mit den roten Flaggen. Es kann sich also auch dieses Jahr lohnen, ein paar Wochen oder Monate mit dem Kauf zu warten.Trotz dieser Probleme ist F1 23 in einem besseren Zustand als etliche Vorgänger. Ich halte es für das beste Formel-1-Rennspiel seit. Die Verbesserungen von KI und Fahrverhalten sind gelungen. Den ungefähr zehn Stunden langen Story-Modus finde ich unterhaltsam. Wer als Serienfan mit dem Vorgänger nicht zufrieden war, sollte das Upgrade wagen! Wer hingegen einfach mal in die F1-Welt reinschnuppern will und keinen Wert auf die neuen Autos und Strecken legt, steigt deutlich günstiger mit F1 2020 ein.