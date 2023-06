GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 25/2023 und Ausblick auf KW 26/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 25: Rückblick von Montag, 19. Juni, bis Sonntag, 25. Juni 2023

Spiele-Checks

Crusader Kings 3: Tours & Tournaments (zum Spiele-Check)

Kaum eine GG-Woche vergeht ohne einen Strategie-Check vom Vampiro ! Diesmal hat er sich in den DLC Tours & Tournaments des Globalstrategie-Titels Crusader Kings 3 eingegraben und kam mit folgenden Fazit wieder zurück: "Tours & Tournaments erweckt Welt und Figuren noch mehr zum Leben und ist ein Pflichtkauf für jeden Crusader-Kings-3-Spieler, der nach einer Testpartie am Ball bleibt."



Keine Inhalte zum neuesten F1-Teil auf GG? Das konnte Crizzo als Kenner der Serie nicht zulassen und hat für euch einen ausführlichen Spiele-Check verfasst, der keine Wünsche offen ließ. Sein Resümee: " F1 23 bringt dringend notwendige Änderungen bei KI-Fahrern und Fahrverhalten, benötigt aber noch ein paar Patches für den letzten Feinschliff."



Im letzten Check dieser Woche wurde SupArai in der Rolle eines Radiomoderators mit einem Serienkiller konfrontiert, der in einem kleinen Kaff sein Unwesen treibt. Er übernahm die Aufgabe des kürzlich verstorbenen Sheriffs und kümmerte sich um die zahlreichen eingehenden Hilferufe. Insgesamt kam er zum Schluss: "Zugängliches Rätsel-Abenteuer voller 80er-Jahre- und Horror-Klischees."

User-Artikel

Panel de Pon / Tetris Attack (zum User-Artikel)

Was haben Puzzle League , Panel de Pon und Tetris Attack gemeinsam? Und was hat das mit Yoshi’s Island und Killer Instinct zu tun? Das und mehr erklärte euch Corlagon in seinem User-Artikel.



(zum User-Artikel) Was haben , und gemeinsam? Und was hat das mit und zu tun? Das und mehr erklärte euch in seinem User-Artikel. Smalltalk einer AI zu Doom und 3D am Amiga (zum User-Artikel)

Zum Abschluss der GG-User-Inhalt-Woche gab es eine neue Folge von "Retro nach Feierabend" von thoohl. Wenn ich richtig mitgezählt habe, war es mittlerweile die zehnte Ausgabe. Herzlichen Glückwunsch! Diesmal ging es übrigens um eine AI, Doom und 3D am Amiga - wer hätte es gedacht?!

Vermischtes

Sommerferien 2023 - Seid dabei!

Einen gewissen Retro-Touch hatte auch die wundervolle Sommerferien-Galerie+ von Moriarty1779 voller Sommer-Screenshots von den unterschiedlichsten Spielen. Wo muss ich eigentlich den Antrag einreichen, um Sommerferien zu bekommen?



Sommerferien 2023 - Seid dabei!

Einen gewissen Retro-Touch hatte auch die wundervolle Sommerferien-Galerie+ von Moriarty1779 voller Sommer-Screenshots von den unterschiedlichsten Spielen. Wo muss ich eigentlich den Antrag einreichen, um Sommerferien zu bekommen?

Der Bullet-Heaven-Boom: Rasante Expansion des Survivors-Genres

Bullet Heaven? Was ist das denn für ein neumodischer Kram? Labrador Nelson erklärte es euch in seiner liebevoll zusammengestellten Galerie+ und machte als Urknall des Genres das Indie-Phänomen Vampire Survivors aus.



Bullet Heaven? Was ist das denn für ein neumodischer Kram? Labrador Nelson erklärte es euch in seiner liebevoll zusammengestellten Galerie+ und machte als Urknall des Genres das Indie-Phänomen Vampire Survivors aus.

Best-of-DU: Preise für die Gewinner!

Verdienter EXP-Regen für Vampiro, StefanH, MicBass und Jürgen!

Ausblick auf KW 26

Wie üblich sind mehrere Spiele-Checks in der Mache. Ein Vampiro-Strategie-Check ist ja fast immer gesetzt. Ob es dabei nach Rom, in die 80er, in den Weltraum oder wohin auch immer geht, werden wir dann sehen. Vielleicht kommt es auch wieder zu einem Adventure-Check von TheLastToKnow , die Spiele-Check-Kristallkugel ist da wieder einmal recht unpräzise.



Ausblick auf KW 26

Wie üblich sind mehrere Spiele-Checks in der Mache. Ein Vampiro-Strategie-Check ist ja fast immer gesetzt. Ob es dabei nach Rom, in die 80er, in den Weltraum oder wohin auch immer geht, werden wir dann sehen. Vielleicht kommt es auch wieder zu einem Adventure-Check von TheLastToKnow , die Spiele-Check-Kristallkugel ist da wieder einmal recht unpräzise.

Dafür ist das User-Artikel-Orakel diesmal ungewöhnlich konkret. Es ist vermutlich schon in Urlaubslaune! Audhumbla, auch bekannt als GG-Wartales-Pony, hat sich einen aktuellen Titel, der in der Spielepresse nicht so gut weggekommen ist, einige Wochen später noch einmal angesehen und wird euch davon berichten. Mo von Wimate hingegen begab sich mit einem beliebten "Piraten" auf die Reise und schildert euch bald seine Erlebnisse. Und zu guter Letzt kehrt wahrscheinlich eine vierteljährliche Adventure-Rückschau-Rubrik von TheLastToKnow zurück. Welche das wohl ist?

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!