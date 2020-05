Ghost of Tsushima: 18 Min. langes Gameplay-Video zeigt Kämpfe & mehr

PS4 PS5

Im jüngsten State of Play drehte sich alles um Ghost of Tsushima, das nach einer Verschiebung ab dem 17. Juli dieses Jahres für die PS4 im Handel erworben werden kann. Das Open-World-Actionspiel versetzt euch in die Zeit zwischen 1274 und 1281 n. Chr., in der ihr als Samurai gegen die Mongolen kämpft, die die Insel Tsushima besetzt haben.

Das aktuelle, mehr als 18 Minuten lange Video vermittelt euch neue Eindrücke von verschiedenen Features. So könnt ihr der Spielfigur dabei zusehen, wie sie (nachts und tagsüber) zu Fuß oder auf dem Rücken eines Pferdes die Umgebung erkundet. Etwa ab 7:30 Minuten stehen die Kämpfe gegen einzelne oder mehrere Gegner im Fokus. Neben euren Waffen stehen euch unter anderem auch Ausrüstungsgegenstände wie Rauchbomben zur Verfügung, mit denen ihr Verwirrung erzeugen könnt oder für Ablenkung sorgt, sodass ihr Feinde auch hinterrücks eliminieren könnt.

Immer wieder werden auch Editor-Hinweise eingeblendet. Rauchschwaden weisen zum Beispiel auf Menschen in Not hin und bereits entdeckte Orte können via Schnellreise erneut aufgesucht werden. In Bezug auf die Kämpfe könnt ihr Widersacher auch zu tödlichen Duellen herausfordern; folgt ihr Füchsen, können euch diese zu versteckten Schreinen führen.