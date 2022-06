F1 22 Test+

Teaser Seit 2009 liegt die Formel-1-Lizenz bei den Racing-Experten von Codemasters. Im letzten Jahr gab es eine dicke Neuerung. Geben die Briten dieses Jahr weiter Gas oder schalten sie einen Gang herunter?

In F1 22 sind alle 22 Rennen der aktuellen Saison enthalten, darunter auch die neue Strecke in Miami. Ebenso entfällt aber die als Reaktion auf das aktuelle Weltgeschehen gestrichene Strecke in Sotschi für Karriere als auch Einzelrennen.

Was ist neu? Was ist weg?

Die Sprintrennen sind in F1 22 ebenfalls enthalten. Gibt es die in Wirklichkeit nur in Spielberg, São Paulo und Imola (hier im Bild), könnt ihr sie im Spiel auch in jedem anderen Gran Prix nutzen.



Komplettes Lizenzpaket

In den Hotlap-Wettbewerben steigt ihr in Supercars wie diesen McLaren ein, um an Checkpoint-Challenges oder Drift-Contests teilzunehmen. Die sind einzeln anwählbar, ersetzen aber vor allem die früheren Einladungsevents der Karriere.



VR-Support nur für PC

Meinung: Benjamin Braun Auch im zweiten Jahr nach der Übernahme durch Electronic Arts, bleibt Codemasters' Formel-1-Simulation einer der besten Vertreter des Genres überhaupt. Auf dem Asphalt selbst halten die Briten mit F1 22 das hohe Niveau mit starker Grafik, tollem Fahrmodell und vielen Anpassungsmöglichkeiten. Dazu wird mit MyTeam-Modus, Karriere, Einzelrennen, Formel 2 (nicht zu vergessen der Zwei-Spieler-Karriere für Multiplayer-Feunde) wieder sehr viel Umfang geboten.



Dennoch ist der neue Serienteil ein kleiner Rückschritt. Auch wenn Neuerungen wie die Supercar-Wettbewerbe oder F1 Life ein wenig frischen Wind bringen, sind sie kein gleichwertiger Ersatz für den fehlenden Story-Modus, der mir im direkten Vorgänger überraschend gut gefiel.



Auf PC mag das mit dem VR-Modus für einen Teil der Spieler etwas anders aussehen, wobei ich es für eher unwahrscheinlich halte, dass allein daraus eine höhere Note auf oder gar über dem Niveau von F1 2021 resultieren könnte. Ich möchte dennoch klar darauf hinweisen, dass meine Wertung den VR-Modus auf PC nicht berücksichtigt und sich ausschließlich auf die gespielte Xbox-Version bezieht, und auch deshalb etwas tiefer ausfällt als die für die Vorjahresversion.

F1 22 Xbox X

Einstieg/Bedienung Präzise Steuerung auch mit Gamepad

Unzählige Anpassungsmöglichkeiten u.a. für KI-Stärke und Fahrhilfen

Nützliche Rückspulfunktion (abschaltbar)

Für praktisch jeden Spielertyp vom Rennspiel-Rookie bis zum Simulations-Puristen geeignet Fahrzeugeinstellungen und sonstige Anweisungen umständlich umsetzbar Spieltiefe/Balance Neue SupercarChallenges ...

Wohnung in "F1 Life"-Sektion schmüken ...

Sehr gutes Fahrmodell mit starkem Geschwindigkeitsgefühl

Gutes Angebot an Spielmodi inklusive MyTeam, regulärer Karriere, Einzelrennen und Formel 2

Alle Teams, Fahrer und Strecken der aktuellen Saison

Leicht verbessertes Strafensystem ... die nur begrenzt frischen Wind bringen

... was eher eine Spielerei ist

KI kaum weiterentwickelt

Kein Story-Modus wie im direkten Vorgänger Grafik/Technik Hoher Detailgrad der Fahrzeuge

Guter Detailgrad der Umgebungen

Einige schöne Licht- und Schatteneffekte (vor allem bei aktivem HDR)

Stabile Bildrate

Solides optisches Schadensmodell

Überwiegend sehr kurze Ladezeiten Abseits der Strecke teils zu statisch

Erneut nur dezente Verbesserungen zum Vorjahr Sound/Sprache Verbesserte Motorensounds

Allgemein gute Soundkulisse

Komplett deutsche Vertonung (ohne Heiko Waßer!) Insgesamt zu wenig Ambient-Sounds Multiplayer

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalBei Sportspiel-Serien mit jährlichen Fortsetzungen zweifelt manch ein Gamer grundsätzlich an, ob dort Verbesserungen, geschweige denn Innovationen stattfinden. Ganz von der Hand zu weisen ist diese Skepsis gewiss nicht, denn in Serien wieoder auch Codemasters'-Reihe schränkt die offizielle Lizenz die Freiheiten in einigen Bereichen von vornherein ein. Dass Fortsetzungen in diesem Kontext dennoch mehr als nur spielerische und/oder technische Nuancen verbessern können, hat Codemasters zuletzt mit F1 2021 (im Test: Note 9.0 ) bewiesen. Dort gab es neben in vielen Details verbesserter Formel-1-Rennaction, unter anderem auch den Story-Modus Breaking Point. Der bot ein gut inszeniertes cineastisches Erlebnis innerhalb eines Titels, in dem ansonsten Authentizität und fette Karren im Vordergrund stehen. Eine Unterfangen, an dem die meisten anderen Rennspiele teils krachend gescheitert sind.Nun bringen die Briten den neuesten Teil der Formel-1-Sause, die von Studio-Besitzer Electronic Arts geringfügig umgetauft wurde inDie Titelschreibweise passt die Rennspielserie an andere Reihen des Publishers wieundan. Nach meinem Lob für die Story nun der Twist: F1 22 kommt ohne Breaking Point daher. Welche Neuerungen es stattdessen gibt und ob die reichen, um das überaus hohe Niveau der letzten Jahre zu halten, erfahrt ihr in diesen Zeilen sowie im oben eingebetteten 4K/60-Testvideo mit eigenem Material von Xbox Series X.Wie immer gibt es auch in F1 22 eine ganze Reihe kleinerer Veränderungen bei Grafik, Fahrmodell und KI. In diesen Bereichen fallen die Anpassungen aber nicht so merklich ins Gewicht, dass eine besonders heraussticht. Obgleich die Fortschritte an der Front sich jedoch in Grenzen halten, lässt sich Codemasters andererseits auch keine Verschlimmbesserung zuschulden kommen. Das heißt, ihr bekommt mit F1 22 eine überaus gut spielbare Rennsimulation mit klasse Geschwindigkeitsgefühl, in der ihr im Karriere-Modus fast alle Aspekte beeinflussen könnt. Auch die KI, die in F1 2021 aufgewertet wurde. Die Optimierungen des Vorgängers wurden beibehalten, allerdings gibt es immer noch einige kritische Aspekte. Weiterhin finde ich beispielsweise bei den KI-Einstellungen kaum einen "Sweet Spot". Entweder sind die Widersacher etwas zu zahm oder ein wenig zu fordernd.Wie eingangs erwähnt, fehlt F1 22 der Story-Modus, in dem Codemasters letztes Jahr eine in Teilen an The Journey aus FIFA erinnernde Geschichte erzählte. Seifenoper-Anleihen hin oder her: Mir gefiel Breaking Point gut und hätte gerne eine Neuauflage davon gesehen. Was ich stattdessen kriege, sind eine Reihe von Supercars, die ich im Spiel freischalten kann. Die kann ich aber nicht nur im neuen "F1 Life"-Segment in meine virtuelle Wohnung stellen, in der ich auch Möblierung, Wände, Böden und Co. anpasse. Essenzieller: In den nach einem großen Reifenhersteller benannten Hotlap-Herausforderungen kann ich mit den Supercars an Zeitfahrwettbewerben und Herausforderungen wie Drift-Events teilnehmen. Die bieten eine willkommene Abwechslung, ersetzen allerdings letztlich die schon bekannten Einladungs-Events der Vorgänger. Es bringt definitiv etwas frischen Wind mit, nicht nur in F1-Karren über die Strecke zu heizen, aber ereignisreicher oder fordernder sind die "Ersatzevents" nicht.Diese Veranstaltungen sind auch Teil der Karriere-Modi, ob nun in einer regulären Saison oder in der Neuauflage des sehr gelungenen MyTeam-Modus, in dem ich mein eigenes Team gründe und auch F1-Größen wieoder der 1997er-WeltmeisterAbgesehen von Breaking Point müsst ihr in F1 22 aber unterm Strich auf nichts verzichten. Es sind alle Fahrer und Teams sowie alle 22 Strecken enthalten (wie in Wirklichkeit wurde hier also Sotschi gestrichen), womit unter anderem auch erstmals der Große Preis von Miami Einzug in die Reihe hält.Selbstverständlich entsprechend die Fahrzeuge dem aktuellen Reglement, und auch die Sprintrennen sind mit an Bord. In einer regulären Saison gibt es lediglich die drei in Imola, Spielberg und São Paulo. In F1 22 könnt ihr aber löblicherweise darüber hinaus jeden Gran Prix in diesem Modus angehen und bestimmt wie üblich die Distanz in mehreren Stufen selber.Bei Rennen über die halbe oder volle Rundenzahl bleibt es indes dabei, dass das Spiel dadurch automatisch durch Verschleiß und Spritverbrauch hardcoriger wird, während diese Faktoren in den kürzeren Rennen kaum zum Tragen kommen und quasi ignoriert werden können. Grundsätzlich bleiben die Einstellungsmöglichkeiten und Abstufungen absolut vorbildlich, sodass F1 22 gleichsam für Rennspiel-Rookies, Simulations-Puristen und eben alles dazwischen geeignet ist. Profis müssen sich also keine Sorgen machen, nur weil Codemasters bewusst (vielleicht sogar noch einen Hauch mehr als letztes Jahr) Einsteigern alle Möglichkeiten gibt, auch Spaß zu haben.Jedes Spiel, in dem man in einem Cockpit sitzt, ist in meinen Augen regelrecht prädestiniert für einen VR-Modus. Deshalb wundert mich nicht, dass Codemasters für F1 22 einen VR-Modus anbietet, sondern eher, dass es erst jetzt passiert. VR-Support gibt es aktuell allerdings nur auf PC – weshalb das Feature nicht in die Wertung dieser Konoslen-Fassung eingeflossen ist. Am spannendsten finde ich tatsächlich die noch offene Frage, ob der Modus zu einem späteren Zeitpunkt auch der PS5 mit dem neuen PSVR-Gerät verfügbar werden wird. Denn während es auf PC mit entsprechend potenter Hardware bereits vor Jahren Rennspiele mit gutem VR-Support gab, fiel der selbst bei Sony-eignen Produktionen in der Vergangenheit eher schwach aus. Ein F1 22 wäre ein perfekter Kandidat, um daran etwas zu ändern.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)