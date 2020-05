The Elder Scrolls 6: Details laut Bethesda erst in „mehreren Jahren“

PC

Via Twitter wurde Pete Hines, Senior Vice President of Global Marketing & Communication bei Bethesda Softworks, jüngst danach gefragt, wann mit Informationen zu The Elder Scrolls 6 zu rechnen sei. Dessen Reaktion dürfte einerseits wenig überraschend sein, macht zum anderen aber auch deutlich, dass noch viel Zeit vergehen wird, bis es Details zum kommenden Rollenspiel geben wird. Sinngemäß schrieb Hines:

Es wird nach Starfield [Neuigkeiten geben], über das ihr so gut wie nichts wisst. Wenn ihr mich also zum jetzigen Zeitpunkt nach Informationen fragt – und nicht erst in einigen Jahren – muss ich eure Erwartungen enttäuschen.

Sowohl The Elder Scrolls 6 als auch das von Hines erwähnte Starfield wurden im Rahmen der E3 2018 jeweils mit einem eigenen, sehr kurzen Teaservideo angekündigt. Seitdem wurden zu beiden Franchises so gut wie keine offiziellen Informationen preisgegeben.

Während die Elder Scrolls-Reihe samt Online-Ableger bereits seit vielen Jahren zahlreiche Spielerinnen und Spieler begeistert – The Elder Scrolls 5 - Skyrim (im Test mit Wertung 9.5) erschien im Jahr 2011 –, stellt Starfield eine gänzlich neue Marke dar, die von Hines im Zuge der damaligen Ankündigung als der „Anfang einer epischen neuen Space-Saga“ beschrieben wurde.