Disco Elysium: Deutsche Übersetzung in Arbeit

PC Switch XOne PS4 MacOS

Im Jahr 2019 avancierte das textlastige, psychedelische Indie-RPG Disco Elysium (im Jörgspielt) zum Überraschungs-Hit, der unter anderem mehrere Preise bei den BAFTA-Awards abräumen konnte. Für manchen mochte der Gedanke aber abschreckend wirken, die vielen Texte des Spiels auf Englisch zu lesen.

Bereits letztes Jahr hatte das Entwicklerteam ZA/UM angekündigt, sein starkes Debüt in weitere Sprachen zu übersetzen und auf weitere Plattformen zu portieren (Disco Elysium: Weitere Sprachen und Umsetzungen für Playstation und Xbox). Nun meldete sich das Indie-Studio mit einem Update zu den Lokalisierungen. So ist unter anderem eine deutsche Sprachfassung in Arbeit, die bei Testronic Labs entsteht. Andere Sprachfassungen werden von der Community vorangetrieben. Unter diesen Zeilen findet ihr einen Link mit einer Fortschrittsanzeige für sämtliche Sprachfassungen. Interessierte werden sich jedoch noch etwas gedulden müssen: Aktuell ist die deutsche Übersetzung erst zu fünf Prozent fertig.

Gleichzeitig gibt ZA/UM bekannt, dass Disco Elysium mit dem Working-Class-Update weiter optimiert wurde, um auch auf älteren PCs und Macs zu laufen. Das sind die neuen Mindestvoraussetzungen für PC: Windows 7 mit DirectX11-kompatibler Grafikkarte mit 512 MB RAM, Intel Core 2 Duo-Prozessor 2 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher.