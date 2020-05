Gerald Köhler: Anstoss-Erfinder mit neuem Studio und neuem Managerspiel

PC

Originalbild-Quelle: derstandard.at

In einem Interview mit dem österreichischen Standard hat der Spiele-Designer Gerald Köhler nicht nur einen Blick zurück auf die Entwicklung der Anstoss-Reihe und seine Zeit bei Electronic Arts geworfen, sondern auch ein neues Spieleprojekt angekündigt. Mit seiner im Jahr 2018 in Köln gegründeten Firma Winning Streak Games arbeitet der 51-Jährige derzeit an einem „zugänglichen und mit vertretbarem Zeitaufwand zu spielenden Manager für den PC“. Obwohl das Wort Fußballmanager nicht explizit fällt, ist beim Vater der deutschen Bolzplatzstrategie kaum ein anderes Genre vorstellbar. „Unser Ziel ist es, den traditionellen deutschsprachigen Manager ins 21. Jahrhundert zu bringen“, so Köhler weiter.

Mit drei vor allem in Deutschland erfolgreichen Teilen der Anstoss-Reihe hatte sich der gebürtige Baden-Württemberger zwischen 1993 und 1999 einen Namen als Spieleentwickler gemacht. Von 2000 bis 2013 erschuf Köhler als Game-Designer für Electronic Arts jährliche Neuauflagen des Football Manager, kehrte nach dessen Einstellung dem Genre den Rücken und arbeitete stattdessen an Browser- und Mobile-Projekten mit. Im Rückblick auf seine durchaus als legendär zu bezeichnende Anstoss-Reihe fallen Köhler noch einige kleine Anekdoten ein. So erinnert er sich bei Anstoss 3:

Das dritte Anstoss war dann mehr oder weniger ein Horrorprojekt. Zu groß, viele Probleme bei der Entwicklung, Verzögerungen, endlose Überstunden und ein holpriger Start mit vielen Bugs. Wir haben dann nach dem Release noch Monate gebraucht, bis es zu dem wurde, was es heute ist.

Und weiter über den teils abwegig wirkenden Humor der Reihe:

Wenn ein Schamane oder ein Wunderheiler auftaucht, dann nicht, weil ich mir das aus den Fingern gesogen habe, sondern weil irgendein Verein, im Zweifelsfall der HSV, das wirklich so gemacht hat.

Auf sein neues Projekt geht Köhler in dem Interview zwar nicht weiter ein, verrät aber, was er von den derzeitigen Fußballmanagern von Sega hält, wie groß das Potential des Genres auf Smartphones ist und warum Manager, Simulatoren und Aufbauspiele besonders im deutschsprachigen Raum so erfolgreich sind.