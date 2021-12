Dark Souls 2 Letsplay #58: Bosskampf Turm-Gargoyles

Aktion: DS2 Staffel 3 [beendet] 3085€ 1250 Staffel 3 steigt! #37-#46 1500 #47+#48 1750 #49+#50 2000 #51+#52 2250 #53+#54 2500 #55-#56 2750 #57-58 3000 #59-60 Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen.

Teaser Jörg kehrt dem Nebelturm erstmal den Rücken, aber es zieht ihn direkt in einen anderen Turm, in dem er noch eine Rechnung offen hat.

Der Nebelturm erscheint Jörg nicht als das beste Ziel, um sich kurz vor dem Finale von Staffel 3 darin zu verbeißen. Also kehrt er lieber zurück zum Mondturm. Ist er inzwischen dem Bosskampf mit dem Rudel Gargoyles gewachsen?Auch wenn Jörg nun wirklich schon einige Erfahrung mit Soulslikes und den Originalen von From Software hat und die Monster in The Surge Dark Souls 3 oder Demon's Souls schon erschaudern, wenn sie seinen bloßen Namen vernehmen – ein Souls aus dem Hause From Software fehlte noch in dieser Aufzählung. Im Zuge der Weihnachtsaktion 2020 auf GamersGlobal legten die damaligen Unterstützer den Grundstein für dieses langlebige Letsplay, denn sie finanzierten Jörgs ersten Trip in die Welt von Dark Souls 2. Zehn Folgen lang schlugen sich Jörg und sein tapferer Krieger-Alter-Ego Joerg durch das verwunschene Königreich Drangleic.Nach dem Ende dieses als Mini-Letsplay geplanten Dankeschöns haben viele unter euch gesagt, dass sie mehr sehen wollen und diesem Wunsch beim Crowdfunding entsprechend Nachdruck verliehen. Es folgte also die Staffel 2, in der Jörg wieder mit Schild, Charme und Bogen aus dem heimeligen zentralen Dorf Majula aufbrach, um mehr mächtige Seelen zu sammeln. Der Weg war dabei – wie könnte es anders sein – oft sehr steinig. Gerade im Schatten von Heides Flammenturm saht ihr Jörg durch das Tal der Demotivation schreiten. Doch wie der Phönix aus der Asche erstand er wieder auf, fand seinen Weg durch nebelige Wälder voller unsichtbarer Krieger, brachte Licht in die finstere Niemandswerft, merzte in düsteren Tiefen die feige Rattenvorhut aus, zerlegte die Gerippefürsten und bezwang schließlich seine alten Feinde den Verfolger und den alten Drachentöter.Jörg gönnte sich danach eine Pause und ruhte sich auf seinen Erfolgen aus. Manche Gerüchte behaupteten sogar, er wäre in die Fremde gereist und Söldnerhauptmann geworden. Doch es gibt noch reichlich zu entdecken und ihr habt im Crowdfunding gezeigt, dass ihr Jörg weiter gegen Dark Souls 2 ankämpfen sehen wollt. Also wird es Zeit für Jörg, die Rüstung anzulegen, den Bogen zu spannen und den neu entfachten Hunger nach Seelen in Staffel 3 von Letsplay Dark Souls 2 zu stillen! Welche Schrecken lauern noch auf ihn und welche Großtaten wird er noch vollbringen? Seid gespannt! Neue Episoden erscheinen immer montags bis freitags.Inhaltlich soll Dark Souls 2 tausende Jahre nach dem Erstling spielen, auch wenn ihr ganz anderen Landstrich besucht und daher nicht an bekannte Orte zurückkehrt. Eure Spielfigur hat wieder einmal das unschöne Missvergnügen, als Untoter durch die Welt zu wandeln. Um sich von diesem Fluch zu befreien, zieht es euch in das untergegangene Königreich Drangleic. Dort trefft ihr – MacBeth lässt grüßen – drei Hexen und wichtiger noch die Smaragdbotin, die euch losschickt, vier große Seelen im Königreich zu erbeuten und den alten König zu suchen. Na, wenn es sonst nichts ist!Jörg spielt für dieses Letsplay die Edition Scholar of the First Sin auf dem PC. Scholar of the First Sin brachte seinerzeit Dark Souls 2 samt aller drei DLC-Inhalte von der vorigen Konsolengeneration auf PS4 und Xbox One sowie DirectX-11-Features auf den PC. Außerdem wurde der namensgebende Schüler der Ursünde als neuer NPC eingeführt, der weitere Einblicke in die Geschichte von Drangleic und andere Geheimnisse parat hält. Doch vor allem spielerisch hat Scholar of the First Sin gesalzene Änderungen für das Hauptspiel parat. So werden einige Aspekte an den Umgebungen angepasst, vor allem aber die Platzierung der Gegner massiv verändert. Manche Stellen werden so im Vergleich zur Ur-Version entschärft, viele aber wohl eher schwieriger gemacht. Dazu tauchen nun einige in gewissen Gebieten beheimatete Feinde auch außerhalb ihres Kiez auf und auch die neuen Gegnertypen aus den DLCs lassen sich nun im Hauptspiel blicken.Anders als bei den anderen Souls-Titeln von From Software und, war der kreative Kopf der Serielediglich Supervisor des Projekts und Game Director war die Doppelspitze ausund. Dark Souls 2 bringt einige Elemente aus Demon's Souls in abgewandelter Form zurück: So ist der Levelaufstieg wieder nur bei einem weiblichen NPC möglich und in nicht-menschlicher Gestalt sinken die maximalen Lebenspunkte. Die Levels sind linearer und nicht so komplex über Abkürzungen verbunden, wie im Vorgängern. Dafür gibt es den Luxus, direkt vom Start weg zwischen Leuchtfeuern teleportieren zu können. Gleichzeitig ist das Timing bei Aktionen wie Kontern merklich anders als in den beiden vorangegangenen Souls-Titeln.