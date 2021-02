Dark Souls 2 Letsplay #32: In den Brunnen gefallen

Aktion: Dark Souls 2 [beendet] 3325€ 1250 Staffel 2 finanziert (10 Folgen) 1875 15 Folgen 2000 16 F. 2125 17 F. 2250 18 F. 2375 19 F. 2500 20 F. 2625 21 F. 2750 22 F. 2875 23 F. 3000 24 F. 3125 25 F. 3250 26 F. 3375 27 F. 3500 28 F. Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen.

Teaser Sind wird plötzlich bei Assassin's Creed? Todesmutig steht Jörg am Rand des Brunnens von Majula, um sich in die finsteren Tiefen zu stürzen. Wartet dort nur der Tod oder doch etwas mehr?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dark Souls 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dark Souls 2 ab 14,89 € bei Amazon.de kaufen.

Ist ja gut, ihr Souls-Veteranen, uns ist klar, dass ihr schon längst wisst, was Jörg dort unten erwartet: Sobald er es denn fertig bringt, heil unten anzukommen, steht ihm mit dem Heiligengrab erneut ein ganz neues Gebiet zur Erkundung offfen.Auch wenn Jörg nun wirklich schon einige Erfahrung mit Soulslikes und den Originalen von From Software hat und die Monster in The Surge Dark Souls 3 oder Demon's Souls schon erschaudern, wenn sie seinen bloßen Namen vernehmen – ein Souls aus dem Hause From Software fehlte noch in dieser Aufzählung. Im Zuge der Weihnachtsaktion 2020 auf GamersGlobal finanzierten die Unterstützer die Chance für Jörg,vor der Kamera nachzuholen. Also schlugen sich Jörg und sein tapferer Krieger-Alter-Ego Joerg zehn Folgen lang durch das verwunschene Königreich Drangleic.Nach dem Ende dieses als Mini-Letsplay geplanten Dankeschöns haben viele unter euch gesagt, dass sie mehr sehen wollen und diesem Wunsch beim Crowdfunding entsprechend Nachdruck verliehen. Also treten Jörg und Joerg nun für euch in der zweiten Staffel mit 26 abenteuerlichen Folgen an. In der ersten Staffel haben die beiden bereits Majula mit mehr Leben gefüllt, beim zu früh entdeckten Flammenturm gelitten, ihre geliebte Kombi Pfeil und Bogen errrungen, viele Seelen inhaliert und den letzten Riesen erschlagen. Welche Großtaten werden Jörg und Joerg nun in Staffel 2 vollbringen? Seid gespannt! Neue Episoden erscheinen wie bisher im täglichen Rhythmus.Inhaltlich soll Dark Souls 2 tausende Jahre nach dem Erstling spielen, auch wenn ihr ganz anderen Landstrich besucht und daher nicht an bekannte Orte zurückkehrt. Eure Spielfigur hat wieder einmal das unschöne Missvergnügen, als Untoter durch die Welt zu wandeln. Um sich von diesem Fluch zu befreien, zieht es euch in das untergegangene Königreich Drangleic. Dort trefft ihr – MacBeth lässt grüßen – drei Hexen und wichtiger noch die Smaragdbotin, die euch losschickt, vier große Seelen im Königreich zu erbeuten.Anders als bei den anderen Souls-Titeln von From Software und, war der kreative Kopf der Serielediglich Supervisor des Projekts und Game Director war die Doppelspitze ausund. Dark Souls 2 bringt einige Elemente aus Demon's Souls in abgewandelter Form zurück: So ist der Levelaufstieg wieder nur bei einem weiblichen NPC möglich und in nicht-menschlicher Gestalt sinken die maximalen Lebenspunkte. Die Levels sind linearer und nicht so komplex über Abkürzungen verbunden, wie im Vorgängern. Dafür gibt es den Luxus, direkt vom Start weg zwischen Leuchtfeuern teleportieren zu können. Gleichzeitig ist das Timing bei Aktionen wie Kontern merklich anders als in den beiden vorangegangenen Souls-Titeln.