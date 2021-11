Dark Souls 2 LP: Aller schlimmen Dinge sind drei: Crowdfunding Season 3

Es kann nur einen Tod geben. Hahahaha!

Teaser Ihr wolltet es so! Damals, vor grauer Vorzeit, als am 28.2.21 der Vorhang für Staffel 2 des Dark-Souls-2-Letsplays fiel. Was wolltet ihr? Das habt ihr längst vergessen, spendet einfach für Staffel 3!

Eine kurze Geschichte dieses Letsplays: Es begann als eine der Gegenleistungen für die Spenden bei unserer Weihnachtsaktion 2020, und so gehorsam wie grummelig machte sich Jörg Langer daran, das von ihm wenig geliebte Dark Souls 2 zehn Letsplay-Folgen lang zu dulden. Und siehe da: Es machte Spaß! Und die Zuseher wollten mehr! Also wurden 26 weitere Folgen finanziert, die Ende Februar zu Ende gingen – geplant war eine überschaubare Pause bis zum Crowdfunding der dritten Staffel, um das Letsplay zu Battle Brothers unterzubringen. Nachzulesen ist dies alles in den Comment-Spalten und Beschreibungstexten von Staffel 2.

Doch es begab sich, dass Battle Brothers zum erfolgreichsten und langlebigsten Letsplay der GamersGlobal-Geschichte wurde. Viele Monde starben des Capitanos Söldner. Und DS2LP Staffel 3 sank hinab auf den Grund des Ninglors. Und wartete dort. Und wartete. Viele Jahre vergingen, und die Eine verschwand langsam aus dem Bewusstsein der Menschen. Jahrhunderte wurden zu Äonen, Geschichte zu Legende, und niemand dachte mehr an den Schatz, der verschwunden war. Doch dann! Dann also erinnerte sich ein kleiner, unscheinbarer Hobbit eines Morgens in der Badewanne daran. Er suchte ein wenig im trüben Wasser herum – und zog dieses Crowdfunding aus dem Schlamm.

Also: Jörg würde, wenn mindestens 10 Folgen der Staffel finanziert werden, dort weiterspielen, wo er aufgehört hat – nach dem überwältigenden Sieg gegen den Alten Drachentöter. Der ja nur einer von etlichen Bossen war, die Jörg im Laufe der ersten beiden Staffeln besiegte. Wir meinen euch, Rattenvorhut, Verfolger, Gerippefürsten, Dehnwache, Drachenreiter und Letzter Riese! Allerdings würde er sich vor der Aufnahme der ersten neuen Folge (also #37) etwa eine Stunde lang neu einspielen, ohne das mitzufilmen – das dürfte dem Gesamterlebnis zuträglich sein.

Ansonsten gelten dieselben Regeln und Erscheinungsweisen wie für Staffel 2. Dazu gehört auch, dass ihr nur bis 31. November 2021 spenden und so die Zahl der Folgen bestimmen könnt, pro 125 Euro eine (wie gesagt, mindestens 10 Folgen müssen zusammenkommen, bevor es losgeht).

Jörg brennt darauf, die riesige Welt weiter zu durchsuchen, seinen Ritter weiter hochzusteigern und weitere Bosse zu legen – und was ist mit euch? Ach so: Neue Medaillen gibt es auch...