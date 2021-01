Crowdfunding: Dark Souls 2, Staffel 2

Ihr wolltet es so

PC 360 XOne PS3 PS4

Teaser Jörg würde ja lieber privat weiterspielen, aber dank seiner genialen Leistungen in der Weihnachtsbonusstaffel zu Dark Souls 2 konnten seine Zuseher nicht anders, als mehr zu fordern. Die armen Seelen!

Danke für euer Feedback bei der "Würdet ihr eine Fortsetzung mitfinanzieren"-Umfrage zu diesem Letsplay, laut dem mehr als genug Spendenbereitschaft für eine zweite Staffel Dark Souls 2 as performed by Jörg "The Riesenschlächter" Langer vorhanden ist.

Wir würden uns freuen, wenn sich darüber hinaus sogar der eine oder andere der zahlreichen Nein-Abstimmer noch umentscheiden würde! Ihr ahnt schon jetzt, dass ihr gegen euren Willen dem Sog erliegen werdet, den Jörg mit seiner Mischung aus Gamepad-Perfektion, schlafwandlerischer Wegfindungssicherheit und zenmäßiger Kommentierung erzeugt? Dann werft was ins Säckel!

Hier die Regeln für Staffel 2:

Das Crowdfunding geht bis Dienstag, 2.2.2021. Mindestziel sind 1250 Euro (=10 Folgen). Es kann nach dem 2.2.2021 nicht mehr für Staffel 2 gespendet werden! Damit steht gleichzeitig von Anfang an die genaue Folgenzahl fest (1 pro 125 Euro). Staffel 2 startet vermutlich am 4.2., jeden Morgen kommt eine etwa 30minütige Folge.

Wie üblich gibt es für jede Spende auch eine spezielle Medaille.

Eine spätere 3. Staffel ist nicht ausgeschlossen, sie würde aber frühestens nach dem darauffolgenden Letsplay (vermutlich Battle Brothers) in Angriff genommen werden.