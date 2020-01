GG-Rückblick KW 2/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 2: Rückblick von Sonntag, 5. Januar, bis Samstag, 11. Januar 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Sowohl die Neuauflage eines Multiplayer-Duells zwischen Jörg Langer und Heinrich Lenhardt als auch der Mac Mini 2018 gehörten zu den Zielen der Weihnachtsaktion 2019. Beides wurde von der Community finanziert, sodass zuletzt entsprechende Videos veröffentlicht worden sind. Weitere redaktionelle Inhalte sind eine neue Jörgspielt-Ausgabe zu Colonization – in der sich viele Kommentare um das naheliegende Thema „Spargel“ drehen – und die Vorschau zu Zombie Army 4. Hingewiesen sei zudem auf eine aktuelle Abo-Aktion, die noch bis zum 31. Januar 2020 läuft, sowie auf den ersten WoSchCa in diesem Jahr, in dem Jörg und Hagen unter anderem ausführlich über die Ergebnisse der Community-Awards sprechen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dass die englische Post spielebezogene Sonderbriefmarken herausgibt und die Uncharted-Verfilmung ein weiteres Mal ihren Regisseur verloren hat, interessierte euch ebenso wie neue Gerüchte zum kommenden Assassin's Creed-Spiel oder auch aktuelle Informationen zum Herr der Ringe-Titel von Daedalic Entertainment. In den beiden am häufigsten aufgerufenen News in der 2. Kalenderwoche geht es um Zahlen von Sony sowie die Fehler hinsichtlich Pathfinder - Kingmaker. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 12. Januar (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben dem vielfach gelesenen User-Artikel zu Spellforce 3 ist am vergangenen Sonntag die DU-Galerie 12/2019 erschienen. Darüber hinaus informierten wir euch über die Abstimmungsergebnisse der GamersGlobal Community Awards 2019, gefolgt von den ersten beiden Plus-Galerien zum Spielejahr 2019:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Skywind: Neues Entwicklervideo zur Morrowind-Wiederbelebung

Immer wieder berichten wir auf GamersGlobal über ambitionierte Fan-Projekte, an denen teilweise seit mehreren Jahren gearbeitet wird. Auch Skywind – bei dem es sich um eine „vollständige Neuerschaffung von The Elder Scrolls 3 - Morrowind handelt“ – gehört zweifellos in diese Rubrik. Kürzlich veröffentlichten die Entwickler ein neues Video, das etwa elf Minuten lang ist und zahlreiche Impressionen zum Vorhaben bietet.

» Neues Jahr, neue Spiele, plus alte Spiele, noch mehr Stress. «

— The_Trooper am 7. Januar 2020

❺ ⚊ KW 2/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Anfang Januar 2015 veröffentlichten wir eine Plus-Galerie, in der mehrere User unter anderem Wünsche an die Redaktion richteten. Wenige Tage später folgte eine weitere Galerie+, in der euch anhand von 35 Texten und Bildern ein Rückblick auf 125 Jahre Nintendo erwartet. In der Newsrubrik berichteten wir seinerzeit zum Beispiel über den Vorschlag der Bundesregierung, dass Grundschüler programmieren lernen sollen, oder auch, dass auf archive.org etwa 2.400 MS-DOS-Spiele zur Verfügung stehen (inzwischen sind es deutlich mehr):

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: