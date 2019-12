GG-Rückblick KW 52/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 52: Rückblick von Sonntag, 22. Dezember, bis Samstag, 28. Dezember 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Die Redaktion ist im verdienten Feiertags- und Jahreswechsel-Urlaub, dennoch sind natürlich auch in der zurückliegenden Woche mehrere Inhalte erschienen. Unter anderem gehören dazu die Classic-SdK zu Colonization samt der Uncut-Stunde von Jörg Langer oder auch eine neue Ausgabe von Jörgspielt, mit der ab sofort „nur“ noch ein Titel ausführlich vorgestellt wird (dafür erscheint das Format öfter im Monat). Seinen Abschluss gefunden hat der SHMUP-Kalender von Harald Fränkel, während Rüdiger Steidle einen Test zu Star Traders - Nexus verfasst hat. Im jüngsten Premium-Magazin erwarten euch nicht nur zahlreiche redaktionelle Artikel, sondern auch ein ausführliches Editorial des GG-Chefredakteurs sowie dieses Mal besonders viele „Fotos des Monats“. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

News zu Red Dead Redemption 2 waren im zu Ende gehenden Jahr immer wieder bei den am häufigsten aufgerufenen Meldungen vertreten – so auch dieses Mal. Es folgen unter anderem zwei Aufzählungen zu den finanziell erfolgreichsten (Indie-)Spielen für die Switch sowie auf Steam. Interessiert hat euch zudem die bevorstehende Fertigstellung von Black Mesa, ein Teaservideo zu Star Citizen - Squadron 42 oder auch, dass Telltale Games in Zukunft auf das Episodenformat verzichtet. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 30. Dezember (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Auch die Community befindet sich während der Feiertage und dem Jahreswechsel im Pausenmodus. Aktuell könnt ihr bei den zweiten Community-Awards abstimmen, euer Spiel des Jahrzehnts nominieren und/oder euer Spielejahr 2019 mittels Textbeiträgen Revue passieren lassen.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Moon Studios: „Ori and the Blind Forest“-Macher arbeiten an Action-RPG

Ori and the Blind Forest hat sowohl die Community als auch die Fachpresse begeistert, und auch beim kommenden Ori and die Will of the Wisps werden die Erwartungen voraussichtlich erfüllt. Eines der nächsten Vorhaben der verantwortlichen Moon Studios ist ein Action-Rollenspiel, zu dem es jedoch noch keine Informationen gibt. Das Ziel der Entwickler ist nicht weniger, als „das Action-RPG-Genre zu revolutionieren“ – wir können gespannt sein, was das im Detail bedeutet.

» Hat das Ende der Zwitscherfahnenstange erreicht :-). «

— Tasmanius am 29. Dezember 2019

❺ ⚊ KW 52/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Ende Dezember 2014 nahmen Admin Fabian Knopf und Chefredakteur Jörg Langer den 100. MoMoCa auf, dessen Laufzeit über eine Stunde beträgt. Getestet hatten wir damals Elite - Dangerous, während sich die Newsthemen zum Beispiel um eine DDOS-Attacke auf PSN und Xbox Live, die Einstellung von Game One oder ein Video zu Star Citizen drehten.

