Xbox Series X: First-Party-Titel erscheinen für alte und neue Konsolen

Microsofts Leiter der Game Studios, Matt Booty, hat in einem Gespräch mit MCV über die Pläne der Redmonder in Hinblick auf die Exklusivtitel für die Xbox Series X gesprochen. Wie er verriet, werden die First-Party-Titel, die sich aktuell bei den Xbox Game Studios in Arbeit befinden, in den ersten paar Jahren nicht nur für die Next-Gen-Konsole, sondern auch für die Xbox-One-Serie erscheinen. Wie Booty erklärt, möchte Microsoft damit sicherstellen, dass die Spieler, die heute und noch vor dem Release der neuen Konsole eine Xbox One erwerben, das Gefühl haben, eine gute Investition getätigt zu haben und dass sie ausreichend mit neuen Inhalten versorgt werden.

Man werde jedoch den einen oder anderen First-Party-Titel dazu nutzen, die Funktionen und die Hardware-Power der Xbox Series X beim Launch zu demonstrieren. Einer dieser Titel wird das neue Halo Infinite sein. „Unser Ansatz besteht darin, eine oder zwei Marken auszuwählen, auf die wir uns fokussieren und sicherzustellen, dass sie beim Release der Konsole verfügbar sind und alle Features des neuen Systems nutzen. Und für uns wird es Halo Infinite sein, was uns eine große Gelegenheit bietet.“, so Booty. „Es ist das erste Mal seit mehr als 15 Jahren, dass wir einen Halo-Titel gleichzeitig zum Launch einer neuen Konsole veröffentlichen. Und das Team dahinter wird definitiv einige Dinge tun, um von den Vorteilen der Xbox Series X zu profitieren.“