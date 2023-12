GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 50/2023 und Ausblick auf KW 51/2023

PC XOne Xbox X

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 50: Rückblick von Montag, 11. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember 2023

Spiele-Checks

Age of Empires 4: Aufstieg der Sultane (zum Spiele-Check)

Da ist er wieder, der (fast) wöchentliche Strategie-Check von Vampiro ! Gut, dass er kaum Schlaf braucht, denn ein anderes freudiges Ereignis in seinem Leben wird diese Fähigkeit häufig auf die Probe stellen (Glückwunsch nochmal!) Aber zum Spiel: Nicht nur Age of Empires 4 , auch die erste Erweiterung Aufstieg der Sultane hatte es ihm angetan: "Klasse Erweiterung für Solisten und Freunde des PVP."



Währenddessen steuerte TheLastToKnow mit seinem "Ghostwriter"-Check zu Naruto x Boruto - Ultimate Ninja Storm Connections zielsicher an der GG-Zielgruppe vorbei. Daher interessiert euch auch sicherlich das Fazit nicht. Na gut, der Vollständigkeit halber: "Ambitionierte Manga-Prügelei mit vielen spielbaren Kämpfern, guter Kampfmechanik aber auf die Dauer ermüdenden Story-Abschnitten."

User-Artikel

Die Scheibenwelt (2) (zum User-Artikel)

Der mit Abstand beste (weil einzige) User-Artikel der Woche kam von TheLastToKnow, der seinen Zweiteiler "Alle Versoftungen im Überblick" zur Scheibenwelt beendete und an die letzten beiden Adventures sowie einen seltsamen Handy-Ableger erinnerte.

Vermischtes

Ausblick auf KW 51

Die Spiele-Check-Kristallkugel ist im Urlaub, daher an dieser Stelle der Running Gag: Strategie-Check von Vampiro.



Das User-Artikel-Orakel sieht eine Menge Inhalte auf euch einprasseln, und zwar zu Zeiten, in denen die Redaktion in ihrem verdienten Urlaub ist! Freut euch auf Artikel von Nischenliebhaber, Moriarty1779 & Co.!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

