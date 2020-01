Uncharted: Verfilmung verliert auch ihren sechsten Regisseur

andere

Uncharted - Drakes Schicksal ab 9,90 € bei Amazon.de kaufen.

Die geplante Verfilmung von Uncharted steht erneut ohne ein Regisseur dar. Nachdem bereits fünf kreative Köpfe aus verschiedenen Gründen das Projekt verlassen haben, nahm nun auch der sechste im Bunde, Travis Knight, seinen Hut. Der Regisseur, der vor allem für sein Spin-off zur Transformers-Filmreihe, Bumblebee, bekannt ist, konnte aus Termingründen nicht bleiben, nachdem die Dreharbeiten wegen Tom Hollands neuem Spider-Man-Film verschoben wurden.

Vor Travis Knight haben sich bereits David O. Russell (American Hustle), Neil Burger (The Jury), Seth Gordon (Baywatch), Shawn Levy (Stranger Things) und Dan Tractenberg (10 Cloverfield Lane) in der genannten Reihenfolge von der Verfilmung vorzeitig verabschiedet.

Wer nun das Ruder übernehmen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Ein Ersatz wird bereits gesucht. Alle anderen, darunter die beiden Darsteller Tom Holland (Spider-Man - Far From Home) und Mark Wahlberg (Transformers - The Last Knight) sind nach wie vor an Bord.