GG-Rückblick KW 1/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 1: Rückblick von Sonntag, 29. Dezember, bis Samstag, 4. Januar 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der ersten Woche des neuen Jahres präsentierten euch die GG-Redakteure wie üblich die ihrer Ansicht nach besten Spiele des Jahres 2019. Lesetoff bietet euch außerdem eine Kolumne des Chefredakteurs, in der es um die „größten Fehler aus 10 Jahren GamersGlobal“ geht, hinzu kommt unter anderem die 10. Ausgabe der Hengst-Chroniken. Mit einem ausführlichen Rückblick auf die GTA-Serie und der 7. Folge der eShop-Selection veröffentlichten wir außerdem zwei Videos. Ebenfalls neu ist die PDF-Version des SHMUP-Kalenders, die ihr im Report von Harald Fränkel finden und kostenfrei herunterladen könnt. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Das News-Jahr 2020 beginnt mit einem Franchise, das auch schon zum Ende des zurückliegenden Jahres für Aufmerksamkeit sorgte: The Witcher. Außerdem interessierten euch eine Meldung zum G-Man aus Half-Life, ein Video zum Microsoft Flight Simulator oder auch ein Clip zu Star Citizen. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 5. Januar (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben der ersten Ausgabe der Lesetipps zum Wochenende im neuen Jahr wurde eine weitere Plus-Galerie zum Thema „Gaming in Japan“ veröffentlicht. Im umfangreichen User-Artikel zum News-Jahr 2019 werden um die 180 News zusammengefasst, während euch ein weiterer Beitrag 51 fiktive News-Überschriften für das aktuelle Jahr bietet. Des Weiteren läuft nur noch wenige Tage die Abstimmung zu den GG-Community-Awards 2019, bei denen naturgemäß gilt: Je mehr Teilnehmer, desto repräsentativer ist das Ergebnis.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

noclip: The Making of Outer Wilds

Abermals bietet die noclip-Dokureihe interessante Einblicke sowohl in die Realisierung eines Spiels als auch zu dem verantwortlichen Studio und den Personen dahinter. Dieses Mal geht es in dem etwa 50 Minuten langen Film um Outer Wilds, dessen Spielwelt alle 22 Minuten zerstört wird, sodass ihr zwar stets von Neuem beginnen müsst, eure Fortschritte, Erfahrungen und ähnliches jedoch übernehmt.

» Baustellen können ganz schön cool sein. «

— JensJuchzer am 4. Januar 2020

❺ ⚊ KW 1/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Für mehr als 1.200 Kommentare sorgte Anfang 2015 unsere Galerie+ zu den „Flop Twenty 2014“. Außerdem stellten wir euch unsere Top-Ten-Spiele des Jahres 2014 vor, und auch ein Newsrückblick auf das seinerzeit zurückliegende Jahr wurde veröffentlicht. Die News thematisierten unter anderem Quake, Star Citizen oder auch The Talos Principle, hinzu kamen zwei User-Artikel.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

