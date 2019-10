Archive.org mit weiteren 2.500 Spieleklassikern

PC Browser

Bildquelle: Wikimedia Commons (Urheber: Internet Archive)

Die nichtkommerzielle Online-Bibliothek „Internet Archive“ hat seine Auswahl der Spiele, die kostenfrei im Browser gespielt werden können, um 2.500 MS-DOS-Titel erweitert, darunter Klassiker, wie Ultima Underworld – The Stygian Abyss, Digger, Wizardry 7 - Crusaders of the Dark Savant, The Secret of Monkey Island, The Elder Scrolls - Daggerfall und Wipeout.

Bereits 2014 wurden 900 Arcade-Spiele für den Browser im Internet Archive verfügbar gemacht. 2015 wurde die Liste noch um 2.400 MS-DOS-Titel mit Klassikern, wie Prince of Persia, Duke Nukem 3D, Lemmings, Commander Keen, Warlords 2, Tetris und Dune 2 ergänzt. Mit dem neuen Update stehen den Retro-Fans also noch mehr Titel aus den 80er und 90er Jahren zur Auswahl.

Wie schon beim letzten Update warnt der Verantwortliche Jason Scott in einem Blogeintrag, dass nicht alle Titel hundertprozentig einwandfrei laufen und manche Spiele im Browser auf älteren Computern zu langsam emuliert werden. In manchen Fällen wird der Zugriff auf ein CD-ROM-Image verlangt und Downloads mit mehreren Hundert Megabytes gestartet. Bei Problemen könnt ihr euch direkt an Scott wenden. Bei Spielen, wo es möglich war, wurde auch ein Handbuch verlinkt. Die komplette Liste der Titel könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen.