Skywind: Neues Entwicklervideo zur Morrowind-Wiederbelebung

Über das Projekt Skywind wurde auch bei GamersGlobal bereits mehrmals berichtet: Erstmals im Jahr 2012 direkt nach Ankündigung folgten die News zum Rekindle-Trailer im Jahr 2015 und zum Envision-Trailer aus 2016.

Bei Skywind handelt es sich laut den Entwicklern um eine "totale Neuerschaffung von The Elder Scrolls 3 - Morrowind (in der Stunde der Kritiker Classic), von Grund auf neu erbaut in einer neueren Engine". Als Grundlage dient mittlerweile die verbesserte Engine von The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition (Wertung im Test: 9.0) aus dem Jahr 2016. Neben der Modernisierung in den Bereichen Grafik und Gameplay soll Skywind zudem komplett vertont sein.

Im neuesten Entwicklervideo, das ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt, erhaltet ihr einen Überblick zum aktuellen Stand sowie zu den noch anstehenden Arbeitsschritten. So teilen die Entwickler mit, dass "wesentliche Spielsysteme ausgearbeitet, Gegenden fertiggestellt, zahlreiche eigene Modelle erschaffen" wurden und berichten darüber hinaus über die Bereiche Landscaping, Level Design, 3D Modeling, Sound Design, Coding, Quality Assurance Testing, Concept-Art, Voice Acting und Animation. Deutlich werben sie in dem Trailer aber auch darum, dass noch Unterstützer benötigt werden, die konkret an den einzelnen Bereichen mitarbeiten. Solltet ihr einen Beitrag zu Skywind beitragen wollen, erfahrt ihr mehr auf der offiziellen Homepage.

Ein Erscheinungsdatum für das ambitionierte Projekt steht noch aus. Außerdem kündigen die Entwickler eine Veröffentlichung nur für den PC an. Um Skywind spielen zu können, benötigt ihr neben der Special Edition von Skyrim auch Morrowind mitsamt den beiden Erweiterungen Tribunal und Bloodmoon.