AoE4: Aufstieg der Sultane: Inhalte vorgestellt // Release am 14.11.

Seit der Gamescom halten Microsoft und Relic Entertainment die Age of Empires 4-Community in Atem. In unregelmäßigen Abständen wurden Details zur angekündigten Erweiterungen Aufstieg der Sultane für den vierten Teil der Echtzeitstrategie-Serie in Scheibchen veröffentlicht, auf die jeder italienische Metzger neidisch wäre. Heute haben sie mit einem kurzen, unter dieser News für euch anschaubaren, Teaser-Trailer und einem Eintrag auf der offiziellen Webseite die bisherigen Informationen zusammengefasst und neue bekannt geben.

Für Solo-Generäle gibt es mit einer neuen Kampagne, welche den selben Namen wie das Addon trägt, erstmals seit dem Release des Spiels neues Futter. Dabei steht der Kampf der muslimischen Völker gegen die Kreuzritter im Fokus. Mit den Japanern und Byzantinern erweitern zwei von Fans am meisten gewünschte Zivilisationen die Riege und erhöht deren Zahl auf zwölf. Dazu wird es für die Abbasiden-Dynastie, Chinesen, Franzosen und das Heilige Römische Reich von den Entwicklern nicht näher beleuchtete Varianten geben. Abgerundet wird das Paket von zehn neuen Zufallskartentypen und zwei neuen Biomen.

Die Veröffentlichung ist für den 14. November 2023 angesetzt, das Paket wird 14,99 Euro kosten. Vorbestellung auf Steam, im Windows Store und auf Xbox ist ab sofort möglich.