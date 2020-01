Abo-Aktion: Upgrade auf Premium Gold jetzt mit Dreifach-Bonus

Ohne Zahlung upgraden + Bonusmonat

Teaser Wer mehrere Videos der Weihnachtsaktion ohne eigene Spende ansehen möchte (darunter das aktuelle MP-Duell Lenhardt vs. Langer in AoE 2 D.E.), braucht dazu nur ein Gold-Abo. Das gibt's jetzt günstig!

BONUS 1: Statt zum Upgrade wie sonst mindestens einen Monat der höheren Abostufe kaufen zu müssen, entfällt über den Button unten diese Bedingung. Ihr tauscht also direkt eure vorhandenen Premium-Restmonate in Gold-Monate um (im Verhältnis 1:2, den Europreisen entsprechend).

BONUS 2: Mehrere Exklusiv-Videos der Weihnachtsaktion, darunter das brandneue Multiplayer-Duell von Heinrich Lenhardt und Jörg Langer in Age of Empires 2 Definitive Edition – gibt es nicht nur für Weihnachtsaktion-Spender, sondern auch für Gold-User (und höhere Stufen). Als Nicht-Spender könnt ihr also per Upgrade sofort spannende Inhalte genießen!

BONUS 3: Wir legen noch einen Bonus-Gold-Monat obendrauf, im Wert von rund 10 Euro! (Gilt für PayPal- und Überweisungs-Zahlungen, Bankeinzüge: siehe direkt nach dem Button). Ihr erhaltet also die umgewandelten Tage + 31 Extra-Tage.

GamersGlobal Premium kostet 4,99 Euro inkl. MwSt. (ab 3-Monats-Frequenz), was etwas weniger ist als bei den meisten Monatszahlungen im Spielemagazin/Podcast-Sektor. Wer unsere Redaktion stärker unterstützen möchte, kann das Gold-Abo wählen (9,99 Euro) – und erhält als Dankeschön einenauf GamersGlobal.de. Jeder Comment bringt fortan 2 statt 1 GGG, jede News 40 statt 20 GGG etc. Das heißt: schneller wachsendes GGG-Konto für Gewinnspiele, EXP-Umwandlungen und kostenlose Abo-Monate.Mit unserer Neujahrs-Aktion machen wir das Upgrade von Premium auf Gold extra-lohnend:Teilnahmeberechtigt ist jeder, der aktuell noch mindestens drei Premium-Monate (90 Tage) hat oder schnell noch auf drei Premium-Monate kommt und dann den folgenden Button drückt....Hinweis an: Ihr könnt auch mitmachen, allerdings nur über die normale Abo-Upgrade-Funktion im Profil (Premium-Abschnitt, Kasten rechts), ohne Bonusmonat. Das hat technische Gründe. Um auch euch etwas Gutes zu tun, erhaltet ihr nach dem Upgrade (bitte kurze Mail an service AT gamersglobal.de mit Betreff "Aktion" schreiben)– also fünfmal so viel wie sonst für eine 10-Euro-Medaille.Die Premium-auf-Gold-Upgradeaktion läuft bis 31.1.2020.