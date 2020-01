Feiertage-Verlosung 2019: Auflösung und Gewinner

Liste der Lösungen und der Gewinner

Teaser Bei unserer Feiertags-Verlosung 2019 waren schöne Preise nur eine richtige Antwort weit entfernt. Hier findet ihr die Lösungen zu allen zwölf Preisfragen und die von Fortuna geküssten Gewinner.

Tag 1: Nintendo

Tag 2: Borderlands 3

Tag 3: Anthem

Tag 4: Playstation Now

Tag 5: Call of Duty

Tag 6: Rage 2

Tag 7: Ghost Recon - Breakpoint

Tag 8: Jedi - Fallen Order

Tag 9: Sekiro

Tag 10: Anno 1800

Tag 11: EA Sports

Tag 12: Mextro Exodus

Zwölf Tage lang präsentierten wir ab Heiligabend 2019 täglich einen Preis auf GamersGlobal. Um eine Chance auf den Gewinn zu haben, musste es aber mehr sein als "hier" oder "ich will gewinnen" zu rufen. Eine Tagesfrage stand zwischen euch und dem Lostopf, doch die Antwort war sogar meist mit nur einem Klick auf gewisse Inhalte auf GG. Lest nun in den folgenden Zeilen, ob ihr alle Fragen richtig beantworten konntet und ob ihr vielleicht sogar demnächst als Anerkennung für eure Schlaufüchsigkeit bald eine spezielle Lieferung vom Paketboten erhaltet.Eine Besonderheit an Links Abenteuer auf der Insel Cocolint ist, dass er dort auf Kreaturen trifft, die eigentlich in das Universum einer anderen Nintendo-Serie gehören. Um welche Reihe handelt es sich?Link begegnet unter anderem Kettenhunden und Gumbas, die ganz klar aus derstammen.Gewinner:Borderlands 3 nimmt sich wieder mal wenig ernst und präsentiert mit Troy und Tyreen wieder einmal zwei durchgeknallte Bösewichte. Welche Personengruppe nimmt Entwickler Gearbox mit den bösen Zwillingen aufs Korn?Die beiden Bösewichte sind Karikaturen auf, insbesondere von, da sie ihre Untaten für Klicks und mehr Follower streamen.Gewinner:Alle sind dahinter her, von den Freelancern in Fort Tasis bis zu den fiesen Dominion, denn sie stehen in Verbindung mit der namensgebenden Hymne der Schöpfung. Wir reden natürlich von …?Der MacGuffin, hinter dem in Anthem alle her jagen, sind dieGewinner:Im August 2017 ging Playstation Now offiziell in Deutschland an den Start. Eigentlich ist der technische Unterbau aber schon deutlich älter, auf dem Sonys Streamingdienst basiert. Wer ist der eigentliche Schöpfer der Technik?Hinter PS Now steckt die Streaming-Technik der Firma, die Sony 2012 aufkaufte.Gewinner:Mit dem Blackout-Modus in Black Ops 4 gab es nun auch in Call of Duty einen Bahnhof für den Battle-Royale-Hypetrain. Anders als bei der Konkurrenz sind die Spieler auf der Karte jedoch nicht allein. Wer bevölkert noch den Battle-Royale-Modus von Black Ops 4?Neben den Mitspielern marodieren auchim Battle-Royal-Modus von Black Ops 4.Gewinner:In Rage 2 spielt ihr den letzten verbliebenen Ranger. Auf seinem Weg durch die Ödnis hinterlässt er tote Banditen und Mutanten zu hunderten, doch wie lautet der Auftrag, den ihm seine verstorbene Ziehmutter mitgab?Der letzte Ranger wurde ausgesant, Verbündete zu finden, umGewinner:In Ghost Recon – Breakpoint wird der Heli eures Avatars Nomad zu Beginn aus dem Himmel Auroas geholt. Die anderen Überlebenden des Absturzes werden von einem abtrünnigen Ex-Ghost umgebracht, der von Punisher-Darsteller Jon Bernthal verkörpert wird. Wie lautet der (vollständige) Name von Nomads Widersacher?ist der Name des Mannes, der Nomad das Leben schwer macht. Extrafleißige Rätselfüchse wissen natürlich, dass die Mittelinitiale für Denholm steht.Gewinner:Wie es sich für einen Star-Wars-Titel gehört, bereist Cal in Star Wars Jedi - Fallen Order im Laufe der Handlung verschiedene Ecken des Universums, statt auf dem Startplaneten zu versauern. Zu Fuß geht das denkbar schlecht. Wie lautet der Name des zuverlässigen Raumschiffes?Das treue Schiff, auch liebevollgerufen, bringt Cal sicher durch die Weiten des Alls.Gewinner:In Sekiro – Shadows Die Twice habt ihr die Wahl, ob ihr bei leerer Lebensleiste wieder aufersteht oder doch ganz ins Gras beißt. Direkt wieder aufzustehen hat jedoch einen Preis. Unter anderem sinkt die Chance auf göttliche Hilfe. Wie äußert sich der Beistand von oben für Held Wolf?Mit etwas GlückGewinner:Wir fragten an dieser Stelle nicht nach der alten Trivia-Kamelle, was alle Jahreszahlen der Anno-Serie gemeinsam haben. Das weiß nun wirklich jeder, der auch nur etwas mit der Historie des deutschen Entwicklers Blue Byte vertraut ist. Allerdings gab es im August 2019 eine kleine, aber nicht unerhebliche Veränderung in der Firmengeschichte: Auf welchen Wandel in der Anno- und Siedler-Schmiede spielen wir an?Blue Byte gehört Ubisoft. Der französische Publisher entschied den alten Namen abzulegen, sodass Blue Byte Mainz, entsprechend auch die anderen Niederlassungen von Blue Byte.Gewinner:Im neuen Story-Modus von Fifa 20 habt ihr die freie Wahl, ob eurer Avatar Revvy männlichen oder weiblichen Geschlechts ist und es macht keinerlei Unterschied für die Kampagne. Mit welcher Besonderheit des Solo-Modus hängt das zusammen?In der Kampagne geht es um, bei dem es gemischtgeschlechtliche Teams gibt.Gewinner:Metro Exodus erschien unter anderem in einer limitierten Artyom-Custom-Edition. Was war das Besondere am Moderator, der die Sammleredition in dem offiziellen Video vorstellt?Die Vorstellung der Sammleredition moderierte kein anderer alse.Gewinner:Wir gratulieren herzlich allen Gewinnern! Die Preise werden in den nächsten Tagen verpackt und sollten daher innerhalb der nächsten Woche bei den Glücklichen eintreffen.