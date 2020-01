Pathfinder-Kingmaker-Macher über die vielen Fehler & Konsolenversion

andere

Bei einem Termin zum wohl noch etwas in der Ferne befindlichen Pathfinder - Wrath of the Righteous von Owlcat Games habe ich mich heute mit Creative Director Alexander Mishulin unterhalten, der gerade mit einer Preview-Version durch Europa tourt (meine Angespielt-Erlebnisse folgen Anfang Februar).

Ich fragte ihn unter anderem nach dem stark verbuggten Release-Zustand von Pathfinder - Kingmaker, den er vor allem auf zwei Faktoren zurückführt: Einerseits die tatsächlich um gut 50% höhere Spielzeit im Vergleich zu den 80 Stunden, die das Studio eigentlich geplant hatte – das habe alle anderen Belange erschwert, insbesondere auch das Austesten. Und andererseits?

Wir haben die Komplexität der verästelnden Dialogoptionen und Entscheidungen unterschätzt. Beispielsweise konnten Entscheidungen in Kapitel 1 Auswirkungen auf eine weitere Entscheidung im dritten haben, und die konnten sich vielleicht noch mal aufs fünfte oder sechste auswirken. Es gab schlicht Kombinationen solcher Verästelungen, die wir nicht bedacht hatten, oder wo keine Texte hinterlegt waren.

Was wollen er und sein Team dieses Mal besser machen? Neben der Begrenzung auf „dieses Mal wirklich 80 Stunden zum Durchspielen“ sind es zwei Prozesse: Erstens gebe es in den Editoren der Programmierer und Designer ein integriertes Tool, das alle Entscheidungszweige einer Location (also in der Regel einer Map) visuell darstellt, aber auch die Branches, die einen bestimmten Charakter betreffen. Sollten Verbindungen innerhalb dieser Struktur fehlen, werden sie hervorgehoben.

Zweitens lässt der Entwickler auf mehreren dafür reservierten Computern bei jeder neuen Programmversion Bots laufen (mehrere pro PC). Diese spielen Wrath of the Righteous nach dem Zufallsprinzip, rennen also in der Landschaft herum, bekämpfen Gegner, wählen zufällige Dialogoptionen. Das aber machen sie schneller als jeder Mensch, Alexander spricht davon, dass sie insgesamt etwa doppelt so schnell vorankommen wie ein menschlicher Spieler. „Wenn die Bots auf ein Problem stoßen, erhalten wir eine Nachricht darüber. Wir müssen natürlich hoffen, dass sie möglichst alles ausprobieren bei dieser statistischen Herangehensweise.“

Beide Prozesse sollen keine menschlichen Tester ersetzen, aber bei der Vielzahl von komplexen Zusammenhängen, die auch für Pathfinder - Wrath of the Righteous zu erwarten sind, bereits in der Entwicklung mögliche Probleme aufdecken, und so die Programmqualität insgesamt verbessern beim Release.

Auch zur Konsolenversion von Pathfinder - Kingmaker befragte ich Alexander Mishulin kurz. Diese werde noch einige Monate Zeit benötigen. Neben allen Änderungen, die an der PC-Fassung seit Release vorgenommen worden sind, und die auch in die Konsolenfassung eingebaut würden, sei es notwendig gewesen, ein komplett neues Interface zu entwickeln, und auch sonst mehrere Dinge an die Konsole anzupassen.