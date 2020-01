PC Linux

Aus der Sternenbasis für Lesetipps meldet sich gehorsamst Nachrichtenoffizier Necromanus: Aufgrund der unerwarteten Verlängerung des Suchauftrags nach Lesenswertem ist es Q-Bert und Necromanus voraussichtlich nicht möglich wie bisher wöchentlich die Lesetipps zu garantieren. Ab Februar sollten wir jedoch wieder zum gewohnten Veröffentlichungsrhythmus zurückkehren können.

Diesesmal haben wir das Thema Spiele sind Luxus auf Empfehlung von Jonas S. Wir fragen uns, warum Star Citizen noch immer in Entwicklung ist und wie ungewöhnlich solch lange Entwicklungszeiten sind. Für Retrofans werfen wir einen Blick auf alte Adventures.

Wenn neue Spiele Luxus sind

spiegel.de vom 04.01.2020, von Matthias Kreienbrink

Gerade erst ist die am besten verlaufende Weihnachtsaktion von GamersGlobal zu Ende gegangen. Wieder einmal hat sich gezeigt, wie stark die kleine, aber feine Community von GamersGlobal ist. Was jedoch, wenn sich der geneigte Spieler und Leser nicht so nebenbei die aktuellsten Titel leisten kann?

"Die Grabbelkiste im Media Markt am Alexanderplatz. Ab 9,99 Euro, ungeordnet Spiele hineingeworfen, ein großer Haufen. Davor steht Michael, auf der Suche nach einem günstigen Videospiel. Die Augen schnellen von Verpackung zu Verpackung, dann merkt er, dass er heute leer ausgehen wird. Die Spiele hat er schon oder sie interessieren ihn nicht.Nicht weit entfernt stehen junge Menschen, wahrscheinlich Schüler, vor Anspielstationen. Controller in der Hand. Unweit davon die neuen QLED-4K-Fernseher mit HDR. 1.000 Euro sollte man hinblättern, um einen ordentlichen Fernseher vor die Couch zu hängen. Michael hat sowas nicht. Momentan hat er auch keinen Job. Aber das Zocken möchte er trotzdem nicht aufgeben. Also streift er ab und zu durch die Elektronikfachgeschäfte und sucht nach guten Angeboten."

Seit 2011 in Entwicklung: Was dauert bei "Star Citizen" denn nun so lange?

derstandard.at vom 10.01.2020

Star Citizen hatte vor einiger Zeit bereits durch einen Report von Forbes auf sich aufmerksam gemacht. Damals wurde kritisch hinterfragt, was denn eigentlich bei Cloud Imperium Games geschehe. "Star Citizen ist seit 2011 in Entwicklung, und es ist kein Ende in Sicht. Seither hat die Weltraumsimulation ordentlich Geld lukriert. Mehr als 262 Millionen US-Dollar wurden von Spielern beigesteuert. 2014 hätte Star Citizen eigentlich bereits erscheinen sollen – sechs Jahre später ist man davon aber Lichtjahre entfernt. So befindet sich das Spiel immer noch im Alpha-Stadium. Zugleich werden immer neue Features angekündigt."

Die Schritte ins Abenteuer – Unsere ersten Text- und Grafikadventures

videospielgeschichten.de vom 08.01.2020, von Stefan Vogt

"Früher, da war alles besser. So sagt man. Aber ist das wirklich so? Sicherlich nicht. Wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Viele Dinge waren in den 80ern tatsächlich besser und natürlich bewegt uns unsere Erinnerung an die süßen, längst vergangenen Tage der Jugend immer wieder. Aber auch heute ist nicht alles schlecht. Schön ist beispielsweise, dass wir nicht mehr in unmittelbarer Gefahr schweben, Opfer eines Atomkrieges zu werden. Wir idealisieren und behalten häufig nur die markanten Erinnerungen im Gedächtnis, zumindest solche Erinnerungen, die uns ganz besonders bewegt haben, ob nun in positiver oder negativer Form." Hier wird uns ein kurzweiliger Artikel über die ersten Text- und Grafikadventures präsentiert, der die Herzen der Retrofans höher schlagen lässt.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: World of Warcraft und kein Ende? Report

gamersglobal.de vom 04.09.2009, von Jörg Langer

Erst letztes Jahr wurde World of Warcraft Classic auf Wunsch der Spieler veröffentlicht. Vor vielen Jahren beschäftigte sich der größte aller Chefredakteure bereits mit dem Phänomen World of Warcraft und warum es die Spieler so fasziniert. "Das erst rund zwölf Jahre alte Genre der kommerziellen Massively-Multiplayer-Rollenspiele wird im Bezahlbereich von einem Titel klar dominiert. Auf den starten andere große Publisher mit gewaltigem Aufwand Angriffe -- und an der grünen Haut von World of Warcraft (WoW) prallen sie einfach ab. Was noch seltsamer ist: Es gibt keine echte Nummer 2, kein ewiges Ringen zwischen zwei oder drei Genre-Schwergewichten, wie es in fast allen anderen Bereichen und Untersparten der Wirtschaft passiert. Stattdessen folgt auf WoW in weitem Abstand ein vergleichsweise überschaubares Mittelfeld – im Wesentlichen sind das für die westliche Welt Guild Wars (stark abnehmend zuletzt, seit zwei Jahren warten die Fans auf Teil 2), Warhammer Online (längst nicht so stark, wie vom Hersteller erwartet), Age of Conan (rappelt sich vielleicht durchs Add-on wieder auf), Der Herr der Ringe Online (offizielle Zahlen: Mangelware) und Eve Online (sehr erfolgreicher Nischentitel, nichts für die große Masse). Der einzige Titel des Mittelfelds mit sichtbarem Potenzial nach oben ist aktuell das Free-MMO Runes of Magic."

Fundstück: Games-Förderung: Hamburg investiert 2 Millionen Euro

gameswirtschaft.de vom 09.01.2020

Vor kurzem war der Ausgang der Förderung von Computerspielen auf Bundesebene noch in Frage. Erfreulicherweise konnte diese noch kurzfristig beschlossen werden. Vereinzelt gibt es diese Förderung auch auf Landesebene, und mit Hamburg gibt es nun einen weiteren Förderer. "Mehr als eine halbe Million Euro pro Jahr macht Hamburg für die Games-Förderung locker. Ziel: Mehr Startups sollen sich für die Hansestadt entscheiden. Wenige Wochen vor den Oberbürgermeister- und Bürgerschaftswahlen am 23. Februar 2020 wird möglich, wofür Hamburgs Spiele-Entwickler seit zehn Jahren kämpfen: die Wiedereinführung einer regionalen Förderung von Spiele-Entwicklern, wie sie durchaus erfolgreich in NRW, Berlin oder Bayern praktiziert wird. Denn heute wurde bekannt: Von 2020 bis 2023 stellt die Freie und Hansestadt Hamburg jährlich 520.000 Euro für Computerspiele-Entwickler bereit – in Summe handelt es sich also um ein Investment von immerhin über zwei Millionen Euro. Der Startschuss erfolgt im zweiten Halbjahr 2020."

Im Video: PietSmiet über Streaming als Traumberuf - Stories of Games | ZDFkultur

Das ZDF hat zusammen mit PietSmiet einen Beitrag über Streaming und die aktuelle Videospielkultur gedreht. Streaming als Traumberuf?

