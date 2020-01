Alle Sieger der GamersGlobal Community Awards 2019

Death Stranding ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Zwei Wochen lang haben die User von GamersGlobal abgestimmt, um ihre Favoriten des Spielejahrgangs 2019 zu küren. In abermals 17 Kategorien wurden im Durchschnitt rund 122 Stimmen abgegeben. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen.

Nachfolgend listen wir euch die Top 5 jeder Kategorie auf. Hinter dem Spieletitel ist der Anteil der Stimmen in Prozent (in Klammern) angegeben:

Spiel des Jahres

Death Stranding (7,36) Anno 1800 (6,67) Star Wars Jedi - Fallen Order (6,38) Disco Elysium (5,69) The Outer Worlds (4,91)

Bestes Actionspiel

The Division 2 (15,28) Metro Exodus (14,67) Borderlands 3 (12,26) Call of Duty - Modern Warfare (8,54) Gears 5 (7,94)

Bestes Action-Adventure

Star Wars Jedi - Fallen Order (17,58) A Plague Tale - Innocence (13,69) Sekiro - Shadows Die Twice (11,79) Resident Evil 2 und The Legend of Zelda - Link's Awakening (je 9,79)

Bestes Rollenspiel

Disco Elysium (28,43) The Outer Worlds (21,62) Fire Emblem - Three Houses (10,41) The Surge 2 (9,01) Greedfall (7,51)

Bestes Strategiespiel

Anno 1800 (40,18) Age of Empires 2 - Definitive Edition (9,27) Wargroove (7,78) They are Billions und Slay the Spire (je 6,18)

Bestes Adventure

Blacksad - Under the Skin und Outer Wilds (je 14,71) Trüberbrook (12,81) The Sinking City (11,01) The Walking Dead - The Final Season (10,11)

Bestes Sport- und Rennspiel

Ring Fit Adventure (23,25) Trials Rising (11,12) Football Manager 2020 und FIFA 20 (je 10,12) Dirt Rally 2.0 (8,12)

Beste Simulation

Ace Combat 7 - Skies Unknown (40,96) IL-2 Sturmovik - Battle of Bodenplatte (18,08) UBoat und Satisfactory (je 13,29) Cooking Simulator (9,59)

Bestes VR-Spiel

Asgard's Wrath und Ace Combat 7 - Skies Unknown (je 19,94) Blood and Truth (16,25) Wolfenstein - Cyberpilot (13,76) Vader Immortal (12,46)

Bestes Multiplayer-Spiel

The Division 2 (25,90) World of Warcraft - Classic (20,40) Borderlands 3 (14,80) Death Stranding (12,00) Call of Duty - Modern Warfare (10,20)

Beste Story

Disco Elysium (17,60) Death Stranding (16,80) A Plague Tale - Innocence (16,00) The Outer Worlds (12,00) Control (8,80)

Beste Spielwelt

Death Stranding (15,40) The Outer Worlds (13,00) The Division 2 (12,20) Control (11,40) Sekiro - Shadows Die Twice (9,8)

Bester Soundtrack

Death Stranding (19,62) Star Wars Jedi - Fallen Order (13,71) Ni No Kuni - Der Fluch der weißen Königin Remastered (8,81) Days Gone (6,91) Final Fanasty 8 Remastered und Tetris 99 (5,91)

Bestes Spiel deutscher Entwickler

Anno 1800 (59,20) The Surge 2 (20,80) Trüberbrook und Sea of Solitude (je 4,00) The Touryst (3,20)

Enttäuschung des Jahres

Anthem (30,17) Death Stranding und Ghost Recon - Breakpoint (je 11,09) Rage 2 (10,29) Wolfenstein - Youngblood (9,49)

Überraschung des Jahres

Disco Elysium (25,25) Death Stranding (8,92) The Outer Worlds und Star Wars Jedi - Fallen Order (je 8,12) Baba Is You und Blasphemous (je 5,91)

Größte Hoffnung 2020

Cyberpunk 2077 (45,00) The Last Of Us 2 (9,30) Wasteland 3 (7,90) Die Siedler (6,00) Ori and the Will of the Whisps (4,00)

Die meisten Awards - nämlich drei an der Zahl - gewinnen somit Death Stranding und Disco Elysium. Immerhin je zwei Preise räumen The Division 2, Anno 1800 und Ace Combat 7 - Skies Unknown ab.

Die weiteren Platzierungen in Diagrammform sowie die Anzahl der Stimmen pro Kategorie könnt ihr euch in der unten verlinkten Übersicht anschauen.

Die Beteiligung an der diesjährigen im Abstimmung ist leider im Vergleich zum Vorjahr mehr als deutlich zurück gegangen. Verzeichneten wir bei der Umfrage 2018 noch 4554 Stimmen (Schnitt pro Kategorie: 267), so sind es aktuell nur noch 2079 Beteiligungen (Schnitt pro Kategorie: 122). Wir würden gerne wissen, wo die Gründe für den starken Abfall liegen. Bitte postet doch eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Vielen Dank!