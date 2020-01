Assassin's Creed Ragnarok: Ankündigung in Kürze?

PC XOne PS4

Gerüchte, dass Ubisofts nächstes Assassin's-Creed-Spiel den Zusatztitel „Ragnarok“ tragen wird, gab es bereits 2019. Diese wurden unter anderem vom Kotaku-Redakteur Jason Schreier bekräftigt, der sich die Entwicklung von eigenen Quellen bestätigen ließ. Offiziell angekündigt wurde der Titel bisher jedoch nicht, was sich allerdings in Kürze ändern könnte. So will ein Resetera-Nutzer eine entsprechende Produktseite bei Amazon entdeckt haben.

Die besagte Seite ist zwar bei Amazon nicht zu finden, der User PlunderBunker veröffentlichte aber einen Screenshot von dem Eintrag, der eine Standard, Gold und Valhalla Edition zeigt. Sollte der Eintrag echt sein, könnte dies auf eine baldige Ankündigung des Spiels hindeuten. Aktuellen Gerüchten zufolge soll der Titel im Februar auf einem Playstation Event, auf dem auch die PS5 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, als Launchtitel enthüllt werden. Ob es tatsächlich der Fall sein wird, werden wir in den kommenden Wochen erfahren.