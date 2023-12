Spiele-Check von Vampiro

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das UI wurde für die Konsolenversion komplett überarbeitet und funktioniert sehr gut.

Xbox-Erfahrung

Nach Abschluss der Kampagne werdet ihr euch direkt Nachschub wünschen.

Aufstieg der Sultane

Die Kampagne wird mit stimmigen gezeichneten Sequenzen erzählt.

Neue Völker und Multiplayer

Auch die Schiffahrt spielt immer wieder eine Rolle.

Fazit

Echtzeitstrategie

Für Einsteiger bis Profis

Einzel- und Mehrspieler

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Klasse Erweiterung für Solisten und Freunde des PVP.

Mit Age of Empires 4 (im Test) hatte ich bereits viel Spaß. Vor allem die "Doku-Kampagnen" hatten es mir angetan ( im User-Artikel ). Mit dem Anniversary Update wurden bereits zwei neue Zivilisationen hinzugefügt. Jetzt ist mitdie erste Erweiterung erschienen. Höchste Zeit für eine Rückkehr, diesmal auf der Xbox.Gespielt habe ich auf Xbox Series X am 65" 4K TV, sowie per Xcloud (Series S am 1080p 55" TV und Xbox One X mit gut 100 Zoll am Heimkinobeamer). Ich war optimistisch, da Xbox bereits eine hervorragende Konsolenumsetzung der Age of Empires 2: Definitive Edition (im User-Artikel) geliefert hatte. Das bestätigte sich auch für die Portierung von AoE4, in die euch eine Tutorialkampagne einführt. UI und Steuerung wurden komplett überarbeitet. Es gibt viele sinnvolle Änderungen, zum Beispiel dass ihr alle Forschungen aus einem Radialmenü ansteuern könnt. Das Spiel ändert sich auch dadurch, dass es am Controller nicht möglich ist, ein ähnlich gutes Micro wie mit Maus und Tastatur zu spielen. Der Fokus verschiebt sich aufs Macro-Spiel.Den Dörflern könnt ihr wieder Vorgaben machen, was sie sammeln sollen. Dafür nutzt ihr entweder ein Preset oder, besser, stellt die Prioritäten selbst ein. Das Problem der Idle-Villager entfällt damit praktisch. Insgesamt sind die Partien gegen die KI mit Controller trotzdem schwieriger. Am Beamer habe ich versucht mit Logitech Maus/Tastatur per USB-Receiver zu spielen. Die One X erkannte zwar die Tastatur, beides blieb im Spiel aber unerkannt. Auf den modernen Konsolen habe ich es in Ermangelung eines geeigneten Setups nicht probiert.Aufstieg der Sultane bietet euch eine acht Szenarios umfassende Kampagne im Nahen Osten. Dabei setzt ihr euch vor allem mit fränkischen Kreuzrittern auseinander, aber auch den Mongolen. Anders als im Hauptspiel ohne die von mir so geliebten "Doku-Videos". Stattdessen erfolgt die Erzählung über hübsche, leicht animierte Comicsequenzen und mittels eines Erzählers, der sich auch während der Partien zu Wort meldet. Ihr erlebt die Ereignisse über eine Zeitspanne von gut 300 Jahren und steuert immer wieder Anführer mit Spezialfähigkeiten. Die Geschichte einer Person oder Familie, wie in AoE2: DE, erlebt ihr aber nicht. Hier bleibt AoE4 zum Glück beim anderen Ansatz.Die Missionen sind weiterhin recht linear, zeichnen sich aber durch einen außergewöhnlichen Abwechselungsreichtum aus. Mal müsst ihr Seeschlachten gewinnen, mal eine große Belagerung. Wieder ein anderes Mal erhaltet ihr auf dem Seeweg automatisch Verstärkungen und kämpft um "Siegzonen", ähnlich der Heiligen Stätten, in denen automatisch ein paar Verteidiger produziert werden. Mal wendet ihr das Blatt in einer Abwehrschlacht indem ihr Felder in Brand setzt, sobald der Gegner dort in die Falle getappt ist. Oder ihr kämpft ein Rückzugsgefecht in einer Schlucht. Angereichert wird das ganze immer wieder mit Besonderheiten wie Spionen oder einem mächtigen Katapult-Gebäude. Auf Intermediate, dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, musste ich in meiner "Controller-Eingewöhnungsphase" immer mal neu starten. Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad auch senken, aber ich wollte mich durchbeißen. Später kam ich deutlich besser durch. Gerade aufgrund des Abwechslungsreichstums kann ich euch die Kampagne nur wärmstens empfehlen.Als Multiplayer-Spieler freut ihr euch mit den Japanern und Byzantinern über zwei komplett neue Völker. Mit der Order of the Dragon (Holy Roman Empire), Jeanne d'Arc (French), Zhu Xi's Legacy (Chinese) und der Ayyubid Dynasty (Abbasid Dynasty) gibt es obendrauf vier Abwandlungen bekannter Zivilisationen. Eine abschließende "PVP-Einschätzung" aller Völker ist mir, erst recht mit der Konsolenversion, nicht möglich. Das Balancing ist ohnehin im Fluss. Klar ist, dass auch die "nur" abgewandelten "Völker" neue Spielweisen erfordern. Meine erste Multiplayerpartier bestritt ich mit mit der Order of the Dragon. Deren Einheiten sind "Gilded". Sie kosten das doppelte und werden länger trainiert, haben aber auch mehr Lebenspunkte und machen den doppelten Schaden. Unique Technologies gibt es natürlich auch. So könnt ihr der Torch Attack der Gilded Spearmen mit dem Upgrade Dragon Fire eine Area of Effect verpassen und dann schneller Gebäude abfackeln. Ein schimmernder Abrisstrupp! Die Unterfraktion Jeanne d'Arc führt mit der namensgebenden Dame erstmals einen auflevelbaren Held ins Franchise ein, was mir nicht so gut gefällt.Wie gut ihr mit den Völkern klarkommt, hängt von eurem Niveau ab. Aktuell ist Jeanne d'Arc populär und stark, wird aber bereits wieder etwas generft. Die Byzantiner haben keine gute Winrate, sind aber vergleichsweise schwierig zu spielen. Im Laufe der Zeit entwickeln sich aber ohnehin immer wieder Gegenmaßnahmen gegen zunächst vermeintlich übermächtige Strategien. Und vermeintlich schwächere Völker entpuppen sich mit der passenden Strategie im passenden Setting als überraschend stark. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt mit 16 interessanten Völkern gehörig austoben und Builds und Konter einstudieren!Sultans of Ascendancy ist eine starke Erweiterung. Als Solist werdet ihr mit der Kampagne viel Spaß haben und euch nach Beendigung direkt Nachschub wünschen. Die neuen Zivilisationen könnt ihr natürlich im Skirmish gegen die KI antreten lassen. Die letztlich sechs neuen Völker dürften aber gerade das Herz der PvP-Spieler höher schlagen lassen, denn sie sorgen für noch mehr Abwechslung. Auch bei den Picks&Bans im kompetitiven Multiplayer. Schließlich gibt es jetzt auf einen Schlag ganze 16 Zivilisationen. Angesichts des Umfangs und der Qualität ist Sultans of Ascendancy ein Pflichtkauf für alle Echtzeitstrategen, die schon mit dem Basisspiel Spaß haben oder hatten.