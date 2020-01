Ni no Kuni: Anime erscheint im Westen auf Netflix - Termin bekannt

PC PS4

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs ab 15,00 € bei Amazon.de kaufen.

Während es den Animationsfilm Ni no Kuni in Japan bereits seit August des vergangenen Jahres zu sehen gibt, warten die Fans hierzulande nach wie vor auf einen Termin. Diesen hat Level-5 nun bekannt gegeben. Der Release wird demnach am 16. Januar via Netflix erfolgen.

Die Geschichte des Animationsfilms, bei dem der Studio-Ghibli-Animator Yoshiyuki Momose (Spirited Away) Platz auf dem Regiestuhl nahm, basiert lose auf dem ersten Spiel und dreht sich um zwei ganz normale Teenager, die sich auf eine magische Mission in einer Parallelwelt begeben, um ihrer Freundin das Leben zu retten. Doch die Rettung wird von der Liebe verkompliziert, denn ihre Freundin hat ein Pendant, das sich ebenfalls in Gefahr befindet...