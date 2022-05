PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele der neuen Abo-Stufen

PS5

Die Einführung des neuen Playstation Plus mit dreistufigem Abo-Modell rückt näher. Im asiatischen Markt ist es bereits am 24. Mai soweit, in Europa müssen wir uns noch bis zum 23. Juni gedulden. Nun hat Sony einen ersten Überblick zu einem Teil der Spiele veröffentlicht, die in den jeweiligen Abo-Stufen zum Start des Service zur Verfügung stehen werden.

Auch mit der günstigsten Essential-Stufe werdet ihr wie bisher im PS-Plus-Abo monatliche Gratis-Titel zum Anfang des Monats erhalten. Neue Titel für die anderen Abo-Stufen werden zur Mitte jeden Monats hinzugefügt.

PS4/PS5-Titel mit Playstation Plus Extra

Abonnenten der Stufe Extra für 13,99 Euro im Monat beziehungsweise 99,99 Euro im Jahr erhalten Zugriff auf einen Katalog an Titeln für PS4 und PS5, darunter Ghost of Tsuhima - Director's Cut, Returnal, das Demon's Souls-Remake und Uncharted - The Legacy of Thieves Collection. Hier die Übersicht:



Die enthaltenen Ubisoft-Titel wie Assassin's Creed Valhalla sind im Zuge der Sammlung Ubisoft + Classics für Abonnenten von Playstation Plus Premium und Premium verfügbar. Andere Titel wie Mortal Kombat 11, Final Fantasy 15 oder Bloodborne waren schon zuvor in der Playstation Plus Collection auf PS5 ohne weitere Kosten verfügbar. Die Plus Collection soll aber weiterhin bestehen bleiben, wie Sony in der Vergangenheit gegenüber IGN angab.

Klassikerkatalog mit PlayStation Plus Premium

Mit dem Abo Playstation Plus Premium für 16,99 Euro im Monat beziehungsweise 119,99 Euro im Jahr, erhaltet ihr dazu Zugriff auf Titel für PS1, PS2 und PS3, wobei PS3-Spiele nur als Stream und nicht als Download verfügbar sind.

PlayStation 3

Crash Commando

Demon’s Souls

echochrome

Everybody’s Golf: World Tour

Everybody’s Golf 6

Ico

Infamous

Infamous 2

Infamous: Festival of Blood

LocoRoco Cocoreccho!

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Puppeteer

rain

Ratchet & Clank - Quest for Booty

Ratchet & Clank - A Crack in Time

Ratchet & Clank - Into the Nexus

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

Asura’s Wrath

Castlevania - Lords of Shadow 2

Devil May Cry HD Collection

Enslaved: Odyssey to the West

F.E.A.R.

Lost Planet 2

Ninja Gaiden Sigma 2

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

PlayStation und PSP

Ape Escape

Everybody’s Golf

Kurushi

Jumping Flash!

Syphon Filter

Super Stardust Portable

Mr. Driller

Tekken 2

Worms World Party

Worms Armageddon

Remaster

Ape Escape 2

Arc The Lad: Twilight of the Spirits

Dark Cloud

Dark Chronicle

FantaVision

Everybody’s Tennis

Jak 2

Jak 3

Jak X - Combat Racing

Jak and Daxter - The Precursor Legacy

Rogue Galaxy

Forbidden Siren

Wild Arms 3

Bioshock Remastered

Borderlands The Handsome Collection

Bulletstorm - Full Clip Edition

Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning

LEGO Harry Potter Collection

Testversionen mit PlayStation Plus Premium

Mit PlayStation Plus Premium könnt ihr außerdem auf Testversionen für eine Auswahl von Spielen zugreifen. Beim Spielen läuft dabei ein interner Timer mit. Die Testversion endet, wenn der Timer zwei Stunden erreicht. Speicherdaten können beim Kauf der Vollversion übertragen werden.