Playstation Plus: Neues dreistufiges Abo startet im Juni mit über 700 Spielen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS5 ab 829,00 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem sich die Hinweise auf die Ankündigung eines umgestalteten Playstation-Plus-Abos in den letzten Tagen verdichtet hatten, hat Sony das neue Modell im PS-Blog offiziell vorgestellt. Dabei werdet ihr – wie es die Gerüchte schon vor einigen Monaten andeuteten – zwischen drei Stufen wählen können, die die bisherigen Angebote Playstation Plus und Playstation Now zusammenführen. Wie erwartet werden im Gegensatz zu Microsofts Game Pass Sonys First Party-Titel nicht zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung enthalten sein.

Das neue Modell wird regional gestaffelt eingeführt. Im Juni soll das Angebot mit insgesamt über 700 Titeln in mehreren asiatischen Märkten starten, gefolgt von Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt. Ziel ist es, dass das neue Abo zum Ende der ersten Jahreshälfte 2022 in den meisten Gebieten verfügbar ist. Nach der Einführung wird Playstation Now in das neue Playstation-Plus-Angebot übergehen und nicht mehr als eigenständiger Service verfügbar sein. Playstation-Now-Kunden migrieren zu Playstation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Gebühren bei der Einführung erhöhen.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über alle drei Abo-Stufen:

Playstation Plus Essential

Bietet dieselben Vorteile, die Playstation-Plus-Mitglieder bisher erhalten, wie zum Beispiel zwei monatlich herunterladbare Spiele, Cloud-Speicher für Savegames, Online-Multiplayer-Zugriff sowie exklusive Rabatte im PS-Store.

Der Preis von Playstation Plus Essential entspricht dabei dem aktuellen Preis für Playstation Plus, für bestehende PS-Mitglieder mit diesem Tarif gibt es keine Änderungen. In Europa zahlt ihr 8,99 Euro monatlich, 24,99 Euro vierteljährlich oder 59,99 Euro pro Jahr.

Playstation Plus Extra

Bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs und fügt bis zu 400 PS4- und PS5-Titeln aus dem Katalog der Playstation Studios sowie von Drittanbietern hinzu. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden. Zur Markteinführung sind Titel wie God of War, Spider-Man, Spider-Man - Miles Morales, Death Stranding, Mortal Kombat 11 und Returnal geplant.

Der Preis beträgt in Europa 13,99 Euro monatlich, 39,99 Euro vierteljährlich sowie 99,99 Euro jährlich.

Playstation Plus Premium

Bietet alle Vorteile der Tarife Essential sowie Extra und fügt bis zu 340 zusätzliche Spiele hinzu, darunter PS3-Titel, die über Cloud-Streaming spielbar sind und Klassiker der ersten Playstation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind. Außerdem habt ihr Cloud-Streaming-Zugriff auf PS-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium angeboten werden. Streamen könnt ihr dabei über eure PS4- und PS5-Konsolen sowie PC. Außerdem beinhaltet diese Stufe zeitlich begrenzte Testversionen, durch die ihr Spiele vor dem Kauf ausprobieren könnt.

Der Preis liegt hier in Europa bei 16,99 Euro monatlich, 49,99 Euro vierteljährlich sowie 119,99 Euro pro Jahr.