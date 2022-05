Ubisoft Plus: Spiele-Abo kommt auf die PlayStation

PS4 PS5

Abonnenten von Ubisoft + erhalten Zugriff auf über hundert Spiele vom französischen Publisher, inklusive der Inhalte von Gold- und anderen Sonder-Editionen. Bisher war der Service nur über den Ubisoft-Connect-Client auf PC sowie auf Google Stadia und Amazon Luna verfügbar. Das ändert sich nun: Wie Ubisoft bekannt gab, wird das Spiele-Abo in Zukunft auch noch den Weg auf PlayStation- und Xbox-Konsolen finden.

Etwas konkreter wird es schon in näherer Zukunft für Abonnenten des neuen PlayStation-Plus-Abos: Abonnenten der neuen Stufen Playstation Plus Extra und Playstation Plus Premium erhalten bald Zugriff auf die Sammlung Ubisoft+ Classics. Diese umfasst zum Start die Basisversion von 27 Spielen wie Assassin's Creed Valhalla und The Division 2 und soll bis zum Ende des Jahres 2022 auf 50 Spiele anwachsen.

Folgende Titel (jeweils in der Basisversion) sind für den Start von Ubisoft + Classics bestätigt:

Ubisoft + Classics wird logischerweise mit den neuen Abostufen von Playstation Plus eingeführt. In Europa ist die Sammlung für Abonnenten ab dem 23. Juni 2022 verfügbar.