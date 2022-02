Horizon - Forbidden West Test+

Teaser Das zweite Abenteuer von Aloy entführt euch in ein neues Gebiet, in dem frische Gesichter und unbekannte Gefahren drohen. Auf spielerischer Seite bleibt alles gewohnt stark, mit kleineren Neuigkeiten.

Der Bebenzahn ist ein neues Monster, das euch ordentlich viel abverlangt.

Aloy gegen die Maschinen

Euer Fokus zeigt euch, welche Elemente effektiv sind und wo ihr am besten angreift.

Alles im Fokus

Oft ist es ratsamer, aus dem Hinterhalt heraus anzugreifen und nicht einfach Rambo zu spielen.

Kämpfe mit Taktik

Eine gute Anlaufstelle für Nebenquests sind die zahlreichen Dörfer der Stämme.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMit dem 2004 veröffentlichtenmachte sich das niederländische Studio Guerilla Games einen großen Namen in der Spielebranche. Der Erfolg des Ego-Shooters veranlasste sogar Sony Computer Entertainment (heute Sony Interactive Entertainment) dazu, die Spieleschmiede zu übernehmen. Seit dem Kauf im Jahr 2005 folgten weitere Killzone-Ableger, bevor man im Jahr 2017 schließlich etwas gänzlich Neues wagte.sollte größer und ambitionierter werden als alles, was das Studio bisher veröffentlicht hatte. Der mutige Schritt ging auf und so konnte der ehemalige PS4-Exklusivtitel im GamersGlobal-Test satte 8.5 von 10 Punkten einheimsen.Nicht ganz unschuldig an dieser Note dürfte das ungewöhnliche Szenario sein. Denn auch wenn die Welt und ihre Bewohner vorsintflutlich anmuten, so ist die Handlung in weiter Zukunft angesiedelt. Die Menschheit hat nicht nur ein katastrophales Erlebnis von apokalyptischem Ausmaß hinter sich, in der Spielwelt tummeln sich außerdem die Maschinen. Diese sind Dinosauriern und Wildtieren nicht ganz unähnlich, bestehen aber komplett aus synthetischen Bauteilen. Als rothaarige Heldin Aloy habt ihr mehr über die Vergangenheit und eure Rolle dort erfahren.Diese Story wird nun mitweitergesponnen. Nach der Ereignissen des ersten Teils muss sich Aloy einer deutlich größeren Bedrohung stellen und den namensgebenden verbotenen Westen bereisen. Aus Spoilergründen gehe ich nicht weiter auf die Story ein, da sie abermals komplex, verwoben und sehr spannend ist. Aber im nachfolgenden Test erfahrt ihr alles Wissenswerte zum Trip mit Aloy. Alternativ könnt ihr auch das oben eingebundene 4K60-Testvideo schauen, das zum größten Teil auf der PS5 im Leistungsmodus aufgenommen wurde. Szenen, auf die dieser Umstand nicht zutrifft, sind entsprechend markiert.Wie schon erwähnt sind die nicht-so-ganz-tierischen Bewohner die großen Stars der Spielwelt. Denn die Designs der Kreaturen mögen sich an echten Tieren orientieren, wirken aber dank immens vieler Details und cleverer Mechaniken eigenständig genug, um mich jedes Mal wieder zu beeindrucken.Neben aus dem ersten Teil bekannten Gesellen wie Grasern, Lanzenhörnern und Plünderern gibt es einige neue Maschinen. Und die sind wie gehabt schick designet und oftmals absolut beeindruckend. Früh im Spiel trefft ihr auf die Riesenkobra Schlängelzahn, deren Säurebeutel ihr zerstören müsst, um sie etwas weniger gefährlich zu machen. Der Panzerschnapper hingegen mag nach langsamer Schildkröte aussehen, würde aber im Rennen gegen jeden Hasen gewinnen. Außerdem beharkt er euch mit Kanonen. Die Sonnenflügel sind Flugmaschinen, die ihr sogar überbrücken und auf ihnen fliegen dürft und gegen die an Mûmakils erinnernden Bebenzähne müsst ihr alle Register ziehen. Die Elefanten mit Schlachtfestungen auf dem Rücken teilen heftig aus und stecken viel ein.Wie schon in Horizon - Zero Dawn ist auch in Forbidden West der Fokus euer wichtigstes Werkzeug. Der AR-Ohrstöpsel scannt auf Knopfdruck die Umgebung und hebt Kletterpunkte oder sammelbare Ressourcen hervor, die ihr zur Heilung und Herstellung von Munition benötigt. Doch auch im Kampf solltet ihr den Knopf im Ohr nicht vernachlässigen. Wenn ihr eine Maschine untersucht, dann zeigt euch das Gerät genau an, welche Schwachstellen das Biest hat und mit welcher Munitionsart ihr es am besten angreift. Wenn euch Aloys Überleben also am Herzen liegt, dann solltet ihr scannen bis die maschinelle Schwarte kracht!Nur zu wissen, wo eine Maschine besonders empfindlich ist, reicht aber oftmals nicht aus. Oftmals ist es für den Sieg immens wichtig, dass ihr bestimmte Teile abschießt, um die Maschinen auszubremsen. Bei manchen Kreaturen könnt ihr sogar die Kanonen absprengen und gegen sie verwenden. Oder ihr lockt sie in eine Stolperfalle, die Explosions-, Schock-, Säure oder anderen Schaden verursacht. Alternativ ist es auch immer eine Möglichkeit, zu schleichen und aus dem Schatten und hohen Gras heraus zu agieren.Die Vielfalt bei der Jagd auf die Maschinen macht wie schon im ersten Teil einen immensen Teil des Spielspaßes aus. Wenn ein Gräber in eine von euch gestellte Sprengfalle latscht oder ihr mit dem Häcksler punktgenau Teile entfernt, dann ist das einfach befriedigend. Allerdings solltet ihr zusehen, dass ihr stets mit genügend Ausrüstung loszieht, sonst kann der Frust schon einmal überwiegen. Denn nur zu sterben, weil ihr keine Munition mehr craften könnt oder nicht mehr genügend Lebenskraut dabei habt, das muss doch nicht sein.