Jörg Langer testet... Farben (PS5 Dual Sense Cosmic Red & Midnight Black)

Teaser Haltet! Euch! Fest! Investigativ-Tiefentester Jörg Langer zieht alle Register, um für euch völlig unbarmherzig die beiden neuen Farben des PS5-Controllers zu testen. Ein Gewinnspiel gibt es auch.

Was mehr könnten wir zu diesem medialen Großereignis sagen, als: Seht es euch an! Aber wenn ihr nicht nur Jörg dabei zusehen möchtet, wie er nicht ein, nicht zwei, sondern sogar drei verschieden farbige Gamepads in die Kamera hält, sondern auch eines davon – den(von weniger visionären Grummlern alternativ auch bezeichnet mit dem schnöden Wort "schwarz") – gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach die folgende bewußtseinserweiternde Gewinnspiel-Aufgabe lösen (und etwas Glück haben):Schreibt unter diese News einen Comment (dazu müsst ihr bei GamersGlobal registriert und eingeloggt sein), in dem ihr euch einen total innovativ oder spannend oder was auch immer klingenden Namen für eine ganz normale Farbe einfallen lasst. Also zum Beispiel "Midnight Black" für Schwarz oder "Cosmic Red" für ein helles Burgundrot. Unter den besten Vorschlägen wird am 16.7.2021 das im Video zu sehende schwarze PS5-Gamepad verlost und kurz darauf dem Gewinner zugeschickt (falls der eine Adresse in seinem Profil hat oder sie uns auf Nachfrage hin zeitnah verrät). Viel Glück – und jetzt viel Spaß mit dem Video!