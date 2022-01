Uncharted - Legacy of Thieves Collection Test+

Teaser Die Edition umfasst Uncharted 4 und The Lost Legacy und bietet die Wahl zwischen höherer Auflösung oder mehr Frames sowie Unterstützung der PS5-Features. Lohnt sich die Fassung für jeden Fan?

Das deutlich kürzere The Lost Legacy hat dieselben Stärken wie Teil 4, aber dazu einige optionale Ziele und mehr Rätsel. Es bietet mit der aufkommenden Freundschaft zwischen den Heldinnen einen schönen Handlungsbogen (Rendermodus "Wiedergabetreue").

Finde den Unterschied

Wie bei anderen Titeln werden die Bedingungen kleinteiliger durch die Trennung zwischen digitaler und physischer Edition und der PS5-Modelle mit und ohne Laufwerk. Kurz gesagt: Wenn ihr das Upgrade mit der Disc-Version nutzen wollt, müsst ihr in der Lage sein, zum Spielstart der PS5-Version die PS4-Disc ins Laufwerk zu schieben. Das schließt Besitzer des physischen Originals also aus, wenn sie das PS5-Modell ohne Laufwerk besitzen. Wie schon bei früheren PS5-Fassungen von PS4-Titeln wie Ghost of Tsushima - Director's Cut (im Test, Note 9.0 ) gibt es die Möglichkeit, als Besitzer des Originals das PS5-Upgrade günstiger zu erhalten. – das ist ab dem Erscheinungstag möglich. Das Upgrade kostet euch 10 Euro. Das gilt sowohl für Besitzer von Teil 4, als auch The Lost Legacy oder dem digitalen PS4-Bundle mit beiden Titeln. Nicht für den Rabatt qualifiziert aber jene Version von Uncharted 4, die ihr kostenlos über die Playstation Plus Collection herunter laden könnt.Wie bei anderen Titeln werden die Bedingungen kleinteiliger durch die Trennung zwischen digitaler und physischer Edition und der PS5-Modelle mit und ohne Laufwerk. Kurz gesagt: Wenn ihr das Upgrade mit der Disc-Version nutzen wollt, müsst ihr in der Lage sein, zum Spielstart der PS5-Version die PS4-Disc ins Laufwerk zu schieben. Das schließt Besitzer des physischen Originals also aus, wenn sie das PS5-Modell ohne Laufwerk besitzen.

Nathan Drake und sein Bruder setzen bei der Jagd nach einem legendären Schatz auf ihr Wissen über historische Freibeuter. Ihnen kommt dabei auch ein besonderer Pirat mit einem Affen als Siegeltier unter. (Rendermodus "Leistung")

Dualsense-Features und 3D-Sound

Ob die Preis-Leistungs-Rechnung aufgeht, müsst ihr für euch entscheiden. Die Qualitäten der Spiele in diesem Bundle sind stark wie eh und je. Euch erwarten über 20 Stunden Action-Adventure-Spaß mit traumhaften Kulissen und nicht wenige der spektakulärsten Szenen im Genre. Durch die Kritikpunkte am Remaster stößt Uncharted - Legacy of Thieves Collection aber nicht in höhere Wertungsregionen vor. Uncharted 4 und The Lost Legacy sind nach wie vor sehr gute Action-Adventures und die Höhepunkte der Reihe. Das liegt unter anderem am ausgebauten Stealth-Gameplay, dass mir persönlich deutlich mehr liegt als die offene Ballerei. Doch allgemein finden beide Abenteuer eine runde Balance aus Erkundung und Action. Die Kletterabschnitte bieten leicht alternative Routen und einige Szenen verknüpfen Athletik und Ballerei auf schöne Weise. Dazu stellen die Entwickler in den beiden Abenteuern der Legacy of Thieves Collection ihr Händchen für besonders spektakuläre Szenen zur Schau. Nicht zuletzt gibt es flotte Sprüche und schöne zwischenmenschliche Momente.Natürlich gehen immer die nicht so relevanten Teile von Ruinen spektakulär kaputt, während Rätselmaschinen und Hinweise die Jahrhunderte tadellos überstanden haben – anders gesagt, viele Abenteuer-Szenen sind ungefähr so glaubhaft wie Donald Trump. Aber wer Spaß an Popcorn-Krachbumm hat, der wird hier bestens unterhalten.Ich habe für den Test die PS4-Version von Uncharted 4 auch nochmal zur Hälfte auf der PS5 durchgespielt und in der Praxis waren die Unterschiede in der Grafik-Qualität für mich zu vernachlässigen. Das ist der "Fluch" dessen, dass der Titel auch in der PS4-Fassung immer noch verdammt gut aussieht.Für Besitzer der Originale ist hier die Frage entscheidend, ob ihnen die Möglichkeit von 60 (beziehungsweise 120) Bildern pro Sekunde mangels Performance Patch auf PS5 die rund 10 Euro für das Doppelpack wert sind. Als PS5-Besitzer, der keinen Rabatt durch den Besitz der Originale erhält, fände ich persönlich die Collection weniger reizvoll, wenn ich ebenso gut die PS4-Fassung von Uncharted 4 mit Playstation Plus kostenlos spielen und Lost Legacy günstiger kaufen kann. Für PC-Spieler sieht die Sache später in diesem Jahr wiederum anders aus, wenn mit der Collection erstmals Uncharted den Weg auf die Rechenknechte findet.Ob die Preis-Leistungs-Rechnung aufgeht, müsst ihr für euch entscheiden. Die Qualitäten der Spiele in diesem Bundle sind stark wie eh und je. Euch erwarten über 20 Stunden Action-Adventure-Spaß mit traumhaften Kulissen und nicht wenige der spektakulärsten Szenen im Genre. Durch die Kritikpunkte am Remaster stößt Uncharted - Legacy of Thieves Collection aber nicht in höhere Wertungsregionen vor.

UNCHARTED - L.O.T. COLLECTION PS5

Einstieg/Bedienung Auf erste Kapitel verteilte, interaktive Tutorials

Bandbreite an Schwierigkeitsgraden von Story-Modus bis extra schwer

Kapitel und Kämpfe lassen sich einzeln anspringen

Einfachster Modus unterstützt mit starker Hilfe beim Zielen und Kamerasteuerung Adaptive Trigger und haptisches Feedback könnten sich stärker bemerkbar machen

Vereinzelt geht Spielfigur in Deckung statt zu Rollen und umgekehrt Spieltiefe/Balance Zwei sehr spaßige Abenteuer mit kombiniert über 20 Stunden Spielzeit

Divers bombastische Actionszenen

Spaßige Kletterpartien mit alternativen Routen

Kurzweilige Rätsel

Gut inszenierte Story mit reichlich Humor

Offener Kampf kann oft durch Stealth umgangen werden Feuergefechte werden leicht unübersichtlich

Vereinzelte Abschnitte in Uncharted 4, die sich gestreckt anfühlen

Glaubwürdigkeit darf man bei allem, was mit der Schatzjagd zu tun hat, nicht erwarten

Multiplayer-Modus in Collection nicht enthalten Grafik/Technik Modus mit nativer 4K-Auflösung, alternativ 60 oder 120 fps

Einige fantastische Kulissen

Hochdetaillierte Charaktermodelle Abseits der Auflösung kaum grafische Verbesserungen

Vereinzelte Glitches wie flackernde Schatten

Teils stellen KI-Begleiter sich so hin, dass sie den Weg blockieren Sound/Sprache Gute deutsche Vertonung...

Epischer Soundtrack

Scheppernde Soundkulisse ... bei der Lippensynchronität teils ganz fehlt

Bei Standardabschmischung sind deutsche Stimmen zu leise Multiplayer

Nicht mehr vorhanden 8.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 49,99 (PlayStation 5) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalDie ersten drei Spiele der-Reihe fanden in der PS3-Ära viele Freunde und wurden auf der Nachfolgekonsole in Form der Sammlung Uncharted - The Nathan Drake Collection (im Test, Note 9.0 ) spielbar. Die Ableger der PS4-Ära Uncharted 4 - A Thieves End (im Test, Note 9.5 ) und das im Jahr darauf erschienene Uncharted: The Lost Legacy (im Test, Note 8.5 ) könnt ihr anders als beim vorigen Generations-Wechsel auch weiterhin auf der Playstation 5 spielen. Allerdings erschien anders als bei anderen Exklusiv-Titeln wieoder dem ebenfalls von Naughty Dog entwickelten The Last of Us - Part 2 (im Test, Note 9.5 ) nie ein Performance-Patch, der die Möglichkeit nachlieferte, die Action mit 60 Bildern pro Sekunde zu erleben.könnte durch die Namenswahl vermuten lassen, es sei die ganze Saga enthalten, doch tatsächlich enthält sie Teil 4, in dem Nathan Drake und sein totgeglaubter Bruder den größten Piratenschatz aller Zeiten jagen und The Lost Legacy, in dem die Fans bekannten Figuren Chloe und Nadine statt Nathan Drake und seiner Entourage im Rampenlicht stehen.Die Legacy of Thieves Collection führt drei Rendermodi ein: "Wiedergabetreue" richtet sich an Spieler, die zugunsten von 4K-Auflösung die gewohnten 30 Bilder pro Sekunde in Kauf nehmen. "Leistung" bietet bis zu 60 fps bei von 1440p hochskalierter 4K-Auflösung an Bildschirmen mit entsprechendem Display; an HD-Monitoren soll das Bild dementsprechend vom Supersampling der internen 1440p-Auflösung profitieren. Als drittes gibt es den Modus "Leistung+", der die Auflösung auf 1080p senkt, aber bis zu 120 Bilder pro Sekunde liefert. Daneben bietet die Collection PS5-Features wie das haptische Feedback des PS5-Controllers und 3D-Audio. Allerdings sind jeweils die Singleplayer-Abenteuer von Teil 4 und Lost Legacy enthalten, der Multiplayer-Modus erhält keinen zweiten Frühling. Doch für wen lohnt sich das von Naughty Dog geschnürte Paket?Wenn man Aufnahmen aus der Legacy of Thieves Collection im Modus mit nativem 4K neben dieselben Szenen aus den Originalen hält (die auf der PS4 Pro eine per Checkerboarding auf 4K hochskalierte Auflösung von 1440p boten), fällt vor allem eines auf: Verdammt, sahen diese Spiele schon vor aufgerundet fünf und sechs Jahren fantastisch aus! Die höhere Auflösung sorgt für ein knackigeres Bild, aber darüber hinaus halten sich die Unterschiede in Grenzen. Seht am besten selbst im oben eingebundenen Testvideo.Der Vergleich der Versionen wurde für den Autor dieser Zeilen zum Belastungstest für seine Sehkraft. Fast immer wenn ich sicher war, nun etwas gefunden zu haben, wurde ich überrascht: Kleinste Details wie die Spiegelung des Markts der fiktiven Stadt King's Bay in den Mosaiksteinen einer Treppe waren bereits in der Ur-Version zu erspähen und ebenso sind Imperfektionen wie flackernde Schatten oder Lichtstrahlen noch genau so im Remaster enthalten.Dass sich technisch unter der Haube durchaus etwas verändert hat, zeigte mir eine Fahrt im Jeep in einem späteren Kapitel, in dem das Remaster Vegetationsdetails wie Gras in der Ferne zeigte, die im Original erst sichtbar wurden, wenn der Jeep näher heranfuhr. Kurioserweise gibt es dazu den umgedrehten Fall, dass Schatten in dieser Szene im Original ein Stück früher geladen werden, als in der PS5-Version.Die beste Szene aus Uncharted 4 (zumindest in meiner Welt) profitiert so gar nicht von aufgebohrter Auflösung. Das ist in dem Fall keine Kritik am Remaster, aber ich kann in diesem Test nicht umhin, die fantastische Szene zu erwähnen, in der Nathan mit seiner Frau Elena auf der Ur-Playstationspielt – wobei das Frühwerk von Naughty Dog tatsächlich im Spiel emuliert wird. Die sein Versagen kaschierenden Kommentare von Gamepad-Legastheniker Drake und die Sticheleien seiner Frau sind immer wieder ein Fest.Greift ihr zur Waffe, löst der Schuss erst aus, wenn ihr den Trigger des Controllers ganz durchdrückt. Der kleine Widerstand auf halber Strecke ist mir dabei erst aufgefallen, als ich konkret auf die Einbindung der Dualsense-Features geachtet habe. Auf die gute Art subtil ist dagegen der bis in die Trigger schüttelnde Rumble-Effekt, wenn sich ein Schuss löst. Auch beim Jeepfahren kommen die Trigger-Widerstände beim Betätigen des Gaspedals zum Einsatz, aber bei schwierigen Fahrten über matschige Abhänge wird der Effekt wider nicht stärker, obwohl es sich angeboten hätte. Auch das Schlossknack-Minispiel mit Chloe nutzt nicht die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks.Die einfachste Schwierigkeitsstufe "Forscher" ist nun noch zugänglicher. Wollt ihr mit jemandem spielen, der mit Kamera-Steuerung oder dem Zielen überfordert ist aber auch selbst Hand anlegen will, dann wird der Person auf dieser Stufe standard-mäßig dabei kräftig unter die Arme gegriffen. Neue Zugänglichkeitsoptionen nach Vorbild des dahingehend sehr umfrangreichen The Last of Us - Part 2 habe ich darüber hinaus nicht entdeckt.Im Sound-Bereich krachen Effektgewitter und Orchesterbläser nach wie vor ordentlich und mit Kopfhörern hörte ich einige feine Details in der Abmischung. Es brachte mir aber keine Vorteile dabei, in den gerne unübersichtlichen Feuergefechten die Gegner zu orten. Außerdem ist nach wie vor ein Nachteil der charmanten, aber nicht rundum gelungenen deutschen Vertonung, dass ich mehr als einmal die Lautstärke beim Erkunden aufgedreht hatte, um die Figuren besser zu verstehen und als es dann schepperte, fielen mir bald die Ohren ab – bis ich endlich im Sound-Menü die Abmischung anpasste. Da macht der kinoreife Sound gleich mehr Spaß.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)