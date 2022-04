Making of: Returnal Report

Teaser Auf der GDC22 blickte Game Director Harry Krueger auf die Entstehung von Returnal zurück. Wie die Heldin des Roguelites musste auch das Studio viele Herausforderungen wieder und wieder angehen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Returnal ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

In Returnal spielt ihr eine Astronautin, die in einer Zeitschleife gefangen ist und sich immer wieder in beinharten Schießereien mit Alien-Monstern anlegt, um die Geheimnisse des unheimlichen Planeten zu lüften, auf dem sie seltsame Visionen plagen.

Der nächste Schritt

Game Director Harry Krueger präsentiert nicht etwa die definitive Chronologie der nebulösen Story von Returnal, sondern den Zeitstrahl der Entwicklungsgeschichte.

Geldsegen

Die größte Herausforderung war es, die in 2D gesammelte Action-Erfahrung in die dritte Dimension zu übertragen.

Kein kleiner Unterschied

Anzeige

Die richtige Mischung für die Muster und das Flugverhalten der Bullet-Hell-Projektile im dreidimensionalen Raum fand Housemarque zunächst bei den Bossen und gestaltete darauf aufbauend die Angriffe der Standardgegner.

Housemarque gehört zu den ältesten Spielestudios Finnlands: Seit1995 existiert der in Helsinki ansässige Entwickler, der aus der Fusion der beiden Studios Terramarque und Bloodhouse hervorging. In den 27 Jahren ihres Bestehens hat sich die Spieleschmiede die längste Zeit mit Arcade-Action aus der Seitenansicht oder Topdown-Perspektive wieundeinen Namen gemacht.Auf der Games Developers Conference 2022 sprach Game Directorim “Post Mortem”-Vortrag darüber, wie sich das Studio für den PS5-Exklusivtitelerstmals mit sehr großem Budget im Rücken daran machte, seine zweidimensionale Balleraction-Formel auf einen Third-Person-Shooter zu übertragen. Obwohl Housemarque der eigenen spielerischen Kernkompetenz treu blieb, betrat das Team an nahezu allen Fronten Neuland: Returnal wurde das erste Roguelite der Entwickler und legte neuerdings größeren Fokus auf eine Geschichte, das Team nutzte erstmals die Unreal Engine und legte sich im Laufe der Entwicklung mit der PS5 auf eine ganz neue Konsole als Veröffentlichungsplattform fest. Nicht zuletzt musste die Firma wachsen und sich anpassen, um das Projekt zu stemmen (und die Corona-Pandemie hielt im letzten Jahr der Entwicklung wieder neue Herausforderungen bereit).Die Entwicklung von Returnal berührte auch die Frage, wohin sich Housemarque entwickeln will. Der griechischstämmige Krueger hat nahezu seine ganze Karriere bei dem Studio verbracht, zu dem er vor 13 Jahren als Programmierer stieß. Er erinnert sich gut an den November 2014, als intern neue Ideen für Projekte vorgestellt wurden – zu der Zeit arbeitete er am Twinstick-Shooter, bei dem er zum ersten Mal die Rolle als Game Director einnahm. Er schlug "Cyber Kingdom" vor, ein “Third-Person-AAA-Arcade-Adventure" mit einem Fantasy-trifft-Cyberpunk-Setting in einer Open World voller NPCs – und wurde aus dem Raum gelacht. Ein Jahr später wurde mit Sony ein Deal für das Projekt "Dark Planet" abgeschlossen. Da stand schon fest, es wird ein Spiel in düsterem Science-Fiction-Setting mit Elementen kosmischen Horrors und Roguelite-Gameplay (der Spieler beginnt zwar nach jedem Game Over von vorne, aber anders als im klassischen Roguelike wird übergeordnet dauerhaft Fortschritt freigeschaltet).2017 arbeitete zunächst ein Rumpfteam von fünf Leuten an der Vorproduktion, nach dem Erscheinen von Nex Machina im Sommer desselben Jahres stieß Krueger als Game Director zum Projekt dazu und die Produktion startete. Man glaubte, das Projekt mit 25 Angestellten stemmen zu können. Als Returnal im April 2021 erscheint, haben über 80 Menschen bei Housemarque am Titel mitgewirkt und nochmal mindestens genauso viele an externen Studios, die für die Entwicklung hinzugezogen wurden.Zunächst war weder Kameraperspektive noch Erscheinungsplattform definiert, doch das Projekt bekam das bisher größte Budget in der Firmengeschichte. Und so fasste man bei Housemarque nun den Plan, groß zu denken und einen AAA-Shooter zu entwickeln. Für Krueger ist ein großes Budget eine Art Charaktertest für Entwickler. Um nicht ins Fettnäpfchen zu treten, zurrte er daher möglichst früh die Vision für das Spiel fest: 1.) Das neue Projekt sollte gewohnte Housemarque-Arcade-Action in Third-Person bieten. 2.) Die mysteriöse Story sollte auch nach dem Abspann noch im Kopf herumgeistern. 3.) Die Rougelite-Elemente sollten der Vertiefung der Spielmechaniken und der Wiederspielbarkeit dienen. Dieser Punkt wurde später als Venn-Diagramm ausdefiniert, in dem sich die drei Grundpfeiler Roguelite-System, Gameplay und Story ergänzen und durch ihre Schnittmenge den Wiederspielwert erhöhen.Durch die Roguelite-Natur bedeutet der Tod in Returnal, zurück zum Startpunkt geworfen zu werden und nur einen Teil des Fortschritts zu erhalten, zum Beispiel neue Werkzeuge wie den Greifhaken oder Freischaltungen durch gesammelte Erfahrungspunkte mit gewissen Waffen. Die Gefahr des Fortschrittsverlusts sollte zusätzliche Spannung erzeugen und Krueger war bereit, Spieler auch durch verzwickte Situationen nahe an die Verzweiflung zu bringen, um das anschließende Triumphgefühl umso größer zu machen – der Titelfiel in diesem Kontext nicht.Schon bei den ersten Prototypen mussten die Entwickler umdenken. Zum einen mussten Überlegungen in Kameraarbeit und Level-Design gesteckt werden, da in der Third-Person-Ansicht die Übersicht verloren geht, die in der Top-Down-Perspektive immer gegeben ist. Um den grundlegenden Gameplay-Loop zu entwickeln, griffen die Entwickler wie bei ihren vorigen Titeln als erstes auf Testläufe mit Standard-Gegnern der Geschmackssorte Popcorn zurück. Das heißt, diese Feinde traten in großer Zahl auf, suchten ohne Umwege den Nahkampf und zerplatzten schon nach ein bis zwei Treffern. Doch wo bei einem Twin-Stick-Shooter schnell Spaß beim Wegmähen des Kanonenfutters aufkommt, funkte im 3D-Spiel Returnal die Vertikalität dazwischen. In der Praxis war es viel zu einfach, auf Vorsprünge zu fliehen und die “Chaser” genannten Gegner-Prototypen umzumähen, während sie hilflos zur Spielfigur hinaufkletterten, um in Nahkampfreichweite zu kommen.Während an dem Problem gefeilt wurde, experimentierte das Team zeitgleich damit, die Chaser mit einer Ausweichmechanik interessanter zu machen, die gutes Timing mit einer Zeitlupen-Sequenz belohnte. Die Idee brachte jedoch einige Notwendigkeiten mit sich: Umringten Chaser den Spieler, durften nicht alle zeitgleich angreifen. Standen sie währenddessen nur herum, wurde das zu offensichtlich. Folglich hätte es eine Reihe an Warte-Animationen gebraucht, die verschleiern, dass gerade bewusst nur ein Feind attackiert, um das Ausweichen nicht zu frustrierend zu machen. Allerdings hätte eine Reihe solcher Animationen für jeden Feindtyp viele Gelder verschlungen, also wurde der Ansatz verworfen. Allgemein war Kruegers Credo, dass Animationen mit sehr knapper Laufzeit für einen unmittelbareren Gameplay-Fluss Priorität hatten, auch wenn dadurch die Bewegungen der Figuren unnatürlich aussehen sollten – die Animationsabteilung war wenig begeistert.In der Causa Chaser wurde beschlossen, schon diesen Standardfeind mit einem Fernangriff auszustatten, der Kugeln in einem gefächerten Muster verschießt – so wurden aus den Chasern die im Spiel bekannten Kerberon. Früh legten sich die Designer fest, dass die Projektile für die Erkennbarkeit übergroß ausfallen und durch knallige Farben einen Bruch zur realistischen Umgebung darstellen. Allerdings taten sich die Entwickler schwer, spaßige Synergien für die Angriffe der Gegnertypen zu finden. Die Lösung ergab sich bei der Gestaltung der ersten Bosse. Die verschossen unterschiedliche Typen an Projektilen mit je eigenem Flugverhalten gleichzeitig und das entpuppte sich schnell als spaßig. Daher wurden die Feinheiten des Kampfsystems nun am Boss getestet und grundlegende Flugmuster für Angriffe etabliert: von schnell und zielsuchend bis hin zu langsam und breit gefächert wie dynamische Hindernisse. Dazu wurde die Zahl der Gegner reduziert, aber ihre Lebenskraft erhöht, damit der Kampf mehr hin und her wogt wie ein Tanz. Schließlich wurden auf der Grundlage mehr Angriffsmuster für die nun länger auf dem Bildschirm überlebenden Gegner entwickelt und gezielter Synergie-Effekte zwischen den Angriffen der Feindtypen geschaffen.