Teaser Zwei Podcasts und ein Jahresrückblick reichen nicht, Jörg und Hagen sind nicht zu stoppen und knabbern sich weiter gefühlvoll an den Ohrläppchen... äh sie kauen sich ein Ohr ab!

Kommt her liebe Kinder und versammelt euch. Der große Veteranendompteur Hagen ist wieder in er Stadt – ach was, direkt in eurem Podcastabspielgerät. Was er von sich gibt mag zuerst rätselhaft und albern erscheinen, aber mit der richtigen Kombination an Stichworten entlockt er vor den Ohren des Publikums seinem gezähmten Veteran Jörg kleine Goldstücke aus seinem Anekdotenschatz.

Die Timecodes dieser Folge: