Playstation 5 Pro: Digital Foundry bestätigt die technischen Daten

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS5 ab 457,99 € bei Amazon.de kaufen.

Letze Woche machten Gerüchte über die technischen Spezifikationen der Playstation 5 Pro die Runde. Dass Sony ein verbessertes Modell ihrer Konsole auf den Markt bringen möchte ist schon länger bekannt, die genauen Verbesserungen waren aber bisher geheim. Die Technikexperten von Digital Foundry haben mit Studios gesprochen, die Dokumente von Sony zur PS5 Pro erhalten haben, und können daher nach Ansicht der Dokumente die Gerüchte bestätigen.

Die geringsten Änderungen soll es bei der CPU geben. Diese wird weiterhin auf einer Zen2-Architektur basieren und in einem optionalen Modus mit zehn Prozent höheren Taktfrequenzen laufen. Auch die PS5 Pro wird über 16 Gigabyte GDDR6-RAM verfügen, der aber 28 Prozent schneller sein soll. Bei der GPU soll sich die Anzahl Recheneinheiten (Compute Units) von derzeit 36 auf 60 erhöhen. Vor allem beim Raytracing soll es spürbare Verbesserungen geben. So könnte es sein, dass sich Entwicklerstudios bei der Implementierung von Raytracing-Modi nicht mehr zwischen verschiedenen Raytracing-Effekten entscheiden müssen, sondern beispielsweise Raytracing-Reflektionen und Raytracing-Schatten aktivieren könnten.

Der größte Vorteil der Playstation 5 Pro dürfte bei der Bildqualität liegen. Ähnlich wie Nvidia bei DLSS und Intel bei Xess, wird die PS5 Pro eine hardwareunterstützte Upscaling-Technik bieten. Diese hört auf den Namen Playstation Spectral Super Resolution Upscaling, kurz PSSR. Aktuell setzen viele Playstation-5-Spiele auf FSR 2 von AMD, das ohne KI-beschleunigte Spezialhardware auskommt, aber dafür deutlich schlechtere Resultate erzeugt. Insbesondere bei einer niedrigen Basisauflösung hat die Technologie von AMD Probleme, was unter anderem bei Immortals of Aveum und dem Performance-Modus von Star Wars - Jedi Survivor vielen Nutzern negativ aufgefallen ist. Laut Entwicklern soll es möglich sein die PSSR-Technik per Patch auch in bereits erschienene Spiele zu implementieren.

Ein Erscheinungstermin oder Preis der PS5 Pro sind noch nicht bekannt. Laut Digital Foundry soll sie aber relativ bald erscheinen. Anders als in vorherigen Konsolengenerationen hat sich Sony mit Preissenkungen bisher zurückgehalten. Die Konsole war zwar öfters mal im Angebot für 449 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung liegt aber mit 549 Euro sogar über dem Startpreis der Konsole im November 2020. Die bis dato teuerste Konsole von Sony war die Playstation 3, für die 599 Euro im März 2007 aufgerufen wurden. Auch beim Stromverbrauch könnte die PS5 Pro neue Rekorde brechen laut Digital Foundry. Ähnlich wie beim aktuellen Modell sollen auch die Chips der PS5 Pro auf eine 6-nm-Architektur setzen, sodass die höhere Leistung der PS5 Pro zu mehr Abwärme und Stromverbrauch führen dürfte.