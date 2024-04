Hiroki Totoki wird Interim CEO von PlayStation, Jim Ryan geht in Rente

PS5

Am 1. April 2024 wurde der Wechsel offiziell vollzogen. Hiroki Totoki beerbt vorübergehend den bisherigen PlayStation-Chef Jim Ryan als CEO von Sony Interactive Entertainment (SIE). Ryan hatte im September letzten Jahres überraschend seinen Rücktritt angekündigt und diesen mit der Unvereinbarkeit seines Privatlebens in Europa mit seinen geschäftlichen Verpflichtungen in den USA begründet. Ryan begann seine Karriere bei Sony 1994 und hatte über die letzten 30 Jahre unterschiedliche Positionen innerhalb des japanischen Konzerns inne. Er gilt als einer, der SIE wie kein anderer hin zum Westen geöffnet und insbesondere die Entwicklung und den erfolgreichen Launch der PlayStation 5 inmitten der Covid-Pandemie gewuppt hat. Gestern hat er sich in den Ruhestand verabschiedet.

Hiroki Totoki wird seine bisherige Funktion bei Sony als Sony Group Corporation President, COO und CFO behalten und die Stelle als neuer CEO von Sony Interactive Entertainment und damit der gesamten PlayStation-Sparte interimsmäßig antreten, bis ein Nachfolger für Jim Ryan gefunden wurde. Er wird dabei eng mit Sony-Chef Kenichiro Yoshida und dem Managementteam von SIE zusammenarbeiten, um das nächste Kapitel der Zukunft von PlayStation zu definieren, einschließlich der Nachfolge des SIE CEO, so die offizielle Pressemitteilung. Kenichiro Yoshida äußert sich dazu wie folgt:

Jim Ryan war während seiner gesamten Zeit bei uns eine inspirierende Führungskraft, aber noch nie war er so inspirierend wie bei der Überwachung der Markteinführung von PlayStation 5 inmitten der globalen COVID-Pandemie. Diese außergewöhnliche Leistung des gesamten SIE-Teams wurde kontinuierlich ausgebaut und PlayStation 5 ist auf dem besten Weg, die bisher erfolgreichste Konsole von SIE zu werden. Ich bin Jim für all seine Leistungen unendlich dankbar. Da ich Jims Entscheidung, seine lange Karriere bei Sony zu beenden, respektiere, muss ich angesichts der Bedeutung des Game & Network Services-Geschäfts eine wichtige Entscheidung hinsichtlich seiner Nachfolge treffen. Wir haben die neue Führungsstruktur intensiv diskutiert und festgelegt. Unser Ziel ist es, die weitere Entwicklung und das Wachstum der Sony Group zu erreichen, indem wir dem Game & Network Services-Geschäft noch größeren Erfolg bescheren.

Jim Ryan gab folgende Erklärung ab:

Nach 30 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, mich von SIE zurückzuziehen. Ich habe die Gelegenheit genossen, einen Job zu haben, den ich liebe, in einem ganz besonderen Unternehmen, in dem ich mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenarbeite. Aber es fällt mir immer schwerer, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika unter einen Hut zu bringen. Ich werde gehen, weil ich das Privileg hatte, an Produkten zu arbeiten, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein und ich bin optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht. Ich möchte Yoshida-san dafür danken, dass er mir so viel Vertrauen schenkt und ein unglaublich sensibler und unterstützender Anführer ist.

Hiroki Totoki selbst gab als neuer CEO von SIE zu Protokoll: