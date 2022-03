Teaser Auf den ersten Blick wirkt das neue Gearbox-Spiel wie ein Reskin von Borderlands. Doch hinter der Fassade stecken genug Neuerungen, um Tinas Tabletop-Abenteuer eine Daseinsberechtigung zu geben.

Eigentlich sitzt ihr das ganze Spiel über am Tisch von Tina. Zum Glück dürft ihr auch in die Wonderlands.

Alles top auf dem Tisch

Ein Beispiel für den Edelhumor von Tiny Tina's Wonderlands: Dieses Zugtor öffnet ihr, indem ihr es betört.

Humor wird größer geschrieben

Welches Schweinderl hättma denn gerne? Insgesamt könnt ihr aus sechs Klassen zwei auswählen.

Sechs Helden müsst ihr sein

Passend zur Optik meines Helden blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als ihn zum Dorftrottel zu deklarieren.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal, das 4K60-Testvideo folgt am FreitagDie Geschichte der-Reihe ist durchaus interessant. Konzipiert wurde der erste Teil von Gearbox als Mischung ausund, ein First-Person-Shooter, in dem es haufenweise Beute zu sammeln gibt. Dieser Ansatz blieb erhalten, allerdings setzte das Team zunächst auf eine realistisch anmutende Optik. Als das Spiel zu etwa 75 Prozent abgeschlossen war, fiel den Entwicklern auf, dass die Fantasy-Einflüsse nicht zu einer solchen Optik passen, die dank des Endzeit-Settings auf triste Braun- und Grautöne setzte. Also entschied man sich für einen drastischen Schritt und stülpte dem Spiel die heute ikonische Cel-Shading-Optik über.Dieser zugegeben mutige Schritt zahlte sich letzten Endes aber aus, Borderlands (im Test, Note: 7.5) wurde ein Achtungserfolg und konnte vom Release im Oktober 2009 bis zum Ende des gleichen Jahres über zwei Millionen Einheiten absetzen. Zahlreiche DLCs sowie einige Nachfolger waren das marktwirtschaftliche Ergebnis aus der Popularität.Nicht zuletzt dank der abgedrehten und wiederkehrenden Charaktere konnte sich die Spielreihe eine treue Fanbase aufbauen. Mit eine der bekanntesten Figuren dürfte die Sprengstoff-vernarrte Tiny Tina sein, der bereits einige Erweiterungen gewidmet wurden. Doch scheinbar reicht das Gearbox als Würdigung der durchgeknallten Bewohnerin Pandoras noch nicht aus und so bekommt sie mitnun ein komplettes eigenes Spin-Off spendiert. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein weiterer Borderlands-Teil im neuen Setting, was nicht gänzlich falsch ist. Doch der Blick unter die Haube offenbart, dass Gearbox einige neue Ideen eingeflochten hat, die dem Spiel durchaus eine Daseinsberechtigung gewähren.Im Zentrum der Story steht (zumindest zum Teil) Tiny Tina selbst. Allerdings steuert ihr sie nicht, vielmehr spielt ihr eine Geschichte nach, die sie erzählt. Ihr seid nämlich Teil einer Tabletop-Runde, bei der sie als Spielleiterin fungiert. Das zugrunde liegende Regelwerk hört auf den klangvollen Namen „Bunkers and Badasses“ und ist in einer Fantasy-Welt angesiedelt, in der es eben alles gibt, was man so erwartet. Wyvern, Zauberer, Skelette, Piraten, Haie auf vier Beinen und so einiges mehr. Man konnte wirklich sehen, dass Gearbox eine Menge Spaß dabeihatte, sämtliche thematischen Fesseln abzulenken und einfach das Spiel zu machen, auf das sie Bock hatten.Aber wie passt ihr nun in diese kunterbunte Welt? Na ganz einfach: Ihr seid der Schicksalsbringer, ein legendärer Held, der die Welt vor dem Dragon Lord beschützen soll. Der ist kein deutscher YouTuber, sondern ein mächtiger Magier, der nach langer Zeit wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist und dem Königreich, regiert von Königin Arschgaul, vermeintlich Böses will. Bevor ihr fragt, ja, es handelt sich bei Arschgaul um das Diamant-Pferd von Handsome Jack. Und es ist bei weitem nicht das einzige bekannte Gesicht aus der Borderlands-Welt, denn Tina flechtet immer wieder bekannte Charaktere als NPCs ein. Ein Fest für Fans, zu denen ich mich durchaus zähle.Ein Grund, aus dem Borderlands so viele Fans (oder Feinde) haben dürfte, ist der komplett bescheuerte Humor. Auch wenn ich jeden verstehe, der dem einrädrigen Laberkasten Claptrap sämtliche Schaltkreise geradebügeln will, so finde ich den kleinen Kerl und den gesamten Tonus der Reihe oftmals einfach nur zum Schreien komisch. Umso schöner ist es, dass Tiny Tina’s Wonderlands den bekannten Tonus beibehält und sogar noch eine Schippe drauflegt. Wie viele kreuzdämliche Ideen in diesem Spiel verbaut sind, das hat schon einen eigenen Award verdient.Nehmen wir als Beispiel mal eine Nebenquest: Ihr werdet von einer Alchemistin gerufen, um ihren Karten von Kobolden zu säubern. Das tut ihr natürlich dienstbeflissen, schließt die Aufgabe ab und erhaltet euren Soll. Doch hier endet die Geschichte noch nicht, denn euch fällt eine weinende Bäuerin auf, die sich bei euch beschwert, warum ihr das getan habt. Denn sie hatte die fiesen Zeitgenossen dort platziert, um die Aufmerksamkeit der Alchemistin zu erhaschen, da sie in sie verliebt ist. Die ist im Gegenzug aber stinkreich und will nicht unter ihrer Würde heiraten – es sei denn, ihr könnt einen Gedichte lesenden Kobold liefern. Und genau das tut ihr im weiteren Verlauf der Quest.Natürlich schmeckt dieser Humor nicht jedem. Ich kam oftmals aus dem Grinsen aber nicht raus, was auch an den sehr guten Sprechern liegt. Und die Nebenquests von Tiny Tina’s Wonderlands solltet ihr ganz allgemein nicht ignorieren, denn sie bringen nicht nur herrliche doofe Geschichten, sondern auch haufenweise Loot. Auch wenn ihr im Story-Verlauf also nur selten wirklich grinden müsst, lohnen sich die Extra-Ausflüge in jedem Fall. Außerdem ist der Ausflug in die Wunderlande bei sturem Fokus auf die Hauptgeschichte bereits nach 15 Stunden vorbei, nehmt ihr nur das Allernötigste an Nebenquests mit.Bevor ihr die Wunderlande so richtig unsicher machen dürft, müsst ihr euch natürlich für eine Klasse entscheiden. Insgesamt stehen sechs Typen zur Wahl, jeder für einen anderen Spielstil geeignet. Der Killomant spezialisiert sich auf kritische Treffer und Nahkampf, beim von mir gewählten Klauenbringer erhaltet ihr einen Wyvern-Helfer und verursacht eine Menge Feuer- und Blitzschaden. Der Zauberschuss hingegen fokussiert sich wenig überraschend auf Magie, während der Grabspross auf Dunkelmagie setzt. Diese tauscht verursachten Schaden in Lebensenergie um.Wenn ihr einen kleinen Pilz an eurer Seite wollt, der Giftschaden verursacht, dann ist der Sporenhüter genau das Richtige für euch. Für Frost-Builds ist hingegen der BRR-Serker ein guter Ausgangspunkt, zumal er im Nahkampf stark zuhaut. Allerdings müsst ihr euch nicht sorgen, falls ihr die Skills eines gewissen Charakters mögt, obwohl sie nicht ganz zur eurem Spielstil passen: Dank der umfangreichen Skilltrees könnt ihr die Klassen sehr frei an eure Bedürfnisse anpassen. Außerdem dürft ihr im Story-Verlauf eine Zweitklasse wählen, deren Skills ihr ebenfalls nutzen könnt. Und sollte die Kombi euch nicht gefallen, so dürft ihr ganz spät im Spiel sogar wechseln.Was dabei noch weiter hilft, sind die Schicksalwenden: Wie bei anderen Rollenspielen wählt ihr nun einen Ursprung eures Charakters aus. Dorftrottel, Elfen-Zögling, gescheiterter Mönch, sie alle haben anders verteilte Figurenwerte. Durch Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Weisheit, Konstitution und Einstimmung definiert ihr die Stärke und Wahrscheinlichkeit eurer kritischen Treffer, eure maximale Lebensenergie oder die Zauber-Abklingzeit. Mit jedem Level-Up verdient ihr außerdem weitere Punkte dazu. Diese Möglichkeiten können zunächst erschlagend wirken, meinem Eindruck nach ist ein Verskillen aber nahezu unmöglich. Ich habe einfach die Werte ausgebaut, die für mich gut klangen und hatte keinerlei Probleme.