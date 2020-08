GG-Rückblick KW 31/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 31: Rückblick von Sonntag, 26. Juli, bis Samstag, 1. August 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Getestet haben wir zuletzt Hellpoint, hinzu kommt eine Preview+ zu WRC 9. Darüber hinaus stehen euch eine neue Ausgabe der Hengst-Chroniken zur Verfügung, weitere Videos unserer beiden Let's Plays oder auch zwei neue Podcast-Folgen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Ankündigung einer neuen Serie zum The-Witcher-Franchise und die Einstellung eines König-Artus-Spiels führen die aktuelle Liste an. Themen wie der Analogue Pocket, Anstoss 2022, Mod-Support im Epic Games Store oder auch ein Fan-Remake von GoldenEye 007 gehören ebenfalls zu den am häufigsten aufgerufenen News der vergangenen Woche. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 3. August (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Mit einem Spielecheck, dem User-Artikel zu Monomyth oder auch der aktuellen DU-Galerie steht euch jede Menge Lesestoff zur Verfügung. Wer möchte, kann außerdem an einem Community-Projekt zu Ghost of Tsushima teilnehmen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern es Material zur Auswahl gibt – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» So lange die Seite kaputt ist gibt es kein Geld! «

— Cupcake Knight am 30. Juli 2020

❺ ⚊ KW 31/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

