Gewinner der Premium-Verlosung im Juli 2020

Gewinne, Gewinne, Gewinne!

Teaser Wir beglücken einfach mehr unsere User, damit sie sich in dieser heißen Zeit mit coolen Spielen abkühlen können. Heute gibt es The Surge 2, Dead by Daylight und Madden NFL 20.

Das Thermometer hat die 30 Grad geknackt und so schmelzen wir dahin in unserem neuen Putzbrunner Büro. Doch weil unser schöner neuer Standort mehrere Briefkästen hat, lasse wir es uns natürlich nicht nehmen, unsere User zu beschenken. Daher haben wir wieder einmal unter unseren GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Welche das sind und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

T wentY3 (Abonnent seit April 2011) gewinnt The Surge 2 (PS4)

(Abonnent seit April 2011) gewinnt (PS4) Kriesing (Abonnent seit Dezember 2011) gewinnt Dead by Daylight (Switch)

(Abonnent seit Dezember 2011) gewinnt (Switch) gnuelpf (Abonnent seit September 2014) gewinnt Madden NFL 20 (Xbox One)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.