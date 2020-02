Hellpoint: Mix aus Dark Souls und Dead Space erscheint am 16. April

PC Switch XOne PS4 Linux

Der in Québec ansässige Entwickler Cradle Games sammelte anno 2017 über 60.000 kanadische Dollar für sein Dark-Sci-Fi-Rollenspiel Hellpoint. Nun gab der Entwickler zusammen mit Publisher tinybuild das Erscheinungsdatum für das RPG mit Soulslike-Kämpfen und Multiplayer-Modus bekannt: Ab 16. April 2020 können Spieler auf PC, XBox One, PS4 und Nintendo Switch die Reise in die düstere Science-Fiction-Welt von Hellpoint antreten.

Inspiriert wurde Hellpoint neben Dark Souls, vom Survival-Horror-Hit Dead Space und Filmen wie Event Horizont und Hellraiser. Spielen erforschen die Raumstation Irid Novo, die vor einer großen Katastrophe einst das Sinnbild galaktischer Zusammenarbeit und wissenschaftlicher Forschung war. Finster wird es in der Science-Fiction-Welt von Hellpoint durch okkulte Fantasy-Elemente. In der Station wandeln also bizarre Feinde umher, die euch in typischer Soulslike-Manier in den Kämpfen fordern sollen.

Eure Tode sollen dabei die Spielwelt verändern und neue Ereignisse auslösen. Online sowie per Couch-Koop im Splitscreen (nur auf PC, PS4 und Xbox One) könnt ihr euch Verstärkung gegen die Feinde dazuholen. Hellpoint wird außerdem PvP-Multiplayer bieten. Gleich unter diesen Zeilen findet ihr den frisch veröffentlichten Release-Date-Trailer.