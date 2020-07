The Witcher - Blood Origin: Netflix kündigt neue Prequel-Serie an

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 24,45 € bei Amazon.de kaufen.

Das Titelbild stammt aus The Witcher 3 - Wild Hunt

Der amerikanische Streaming-Anbieter Netflix hat eine neue Serie angekündigt, die im Universum von The Witcher angesiedelt sein wird. Allerdings wird die sechsteilige Mini-Reihe nicht von den Erlebnissen unser aller Lieblingshexers Geralt von Riva berichten, sondern wird die Vorgeschichte der Welt erzählen. Genauer gesagt spielt The Witcher - Blood Origin 1.200 Jahre vor den Erlebnissen des Hexers.

1.200 Jahre vor Geralt von Riva wurden die Welten der Monster, Menschen und Elfen zu einer verschmolzen und der erste Hexer erschien.

Damit will sich The Witcher - Blood Origin in Gefilde wagen, die im Hexer-Universum bisher kaum angegangen wurden. Zwar gibt es vereinzelt Hinweise darauf, wie die Welt ausgesehen hat, aber selbst in den Büchern von Andrzej Sapkowski finden sich nur sehr spärlich Details über die Welt vor Geralt. Ob Sapkowski in beratender Funktion an Blood Origin mitwirken wird ist bisher nicht bekannt.

Hinter der Serie stehen Declan de Barra, der mit Iron Fist bereits an einer Netflix-Produktion als Schreiber mitgewirkt hat und auch eine Folge der Witcher-Serie von 2019 geschrieben hat. Außerdem wirkte er an vier Songs des Soundtracks als Sänger mit. Ebenfalls als kreativer Kopf verantwortlich zeichnen wird Lauren Schmidt Hissrich. Diese fungiert schon für die erste Serie als Showrunnerin, ausführende Produzentin und Regisseurin.

Wann die Dreharbeiten starten oder wir gar die sechs Folgen von Blood Origin sehen werden, steht aktuell noch in den Sternen. Ebenfalls ist nicht klar, welche Schauspieler bei dem Spin-Off mitwirken werden. Allerdings dürfte klar sein, dass wir so schnell nicht mit der Ausstrahlung rechnen können. Schließlich hatten schon die Dreharbeiten zu Staffel 2 von The Witcher aufgrund der Corona-Pandemie pausieren müssen, ähnliche Probleme dürften sich jetzt auch für Blood Origin ergeben.